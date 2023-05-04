Жіночий склад NAVI виграв чемпіонат з Counter-Strike: $1 млн піде на підтримку охорони здоров'я в Україні

Жіноча команда кіберспортивної організації Natus Vincere — NAVI Javelins стала переможцями міжнародного чемпіонату Gamers Without Borders 2023 Fe.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Дівчата з NAVI Javelins обіграли суперниць по CS:GO (Контр Страйку) з фінальним рахунком 3:0 і виграли золото та винагороду у 10 тисяч доларів.

Фото: пресслужба кіберспортивної організації Natus Vincere.

Крім того, за умовами чемпіонату, команда-переможець здобуває право передати мільйон доларів до одного з фондів, запропонованих організаторами турніру.

Переможниці обрали організацію International Medical Corps і попросили перевести кошти на підтримку охорони здоровʼя в Україні.

International Medical Corps - це некомерційна організація, яка з 1984 року надає невідкладну допомогу постраждалим від війни та стихійних лих по всьому світу. Зокрема, організація з початку повномасштабного вторгнення РФ активно допомагає Україні.

Зазначимо, що мільйон доларів — це не перша значна сума, яку кіберспортивна організація NAVI спрямовує на допомогу Україні. З початком повномасштабного вторгнення кіберспортивний клуб NAVI провів низку благодійних шоу-матчів, а також організували благодійний турнір BORN TO BE BRAVE.

Зокрема, на турнірі вдалося зібрати 400 тисяч доларів. Водночас власник NAVI Максим Кріппа, який є також засновником благодійного фонду МК Foundation, за рахунок власних коштів збільшив суму до 500 тисяч доларів. Гроші було передано в розпорядження фонду United24, за що кіберспортивний клуб отримав відзнаку від фандрейзингової платформи United 24.

Крім збору донатів в рамках платформи United 24, NAVI допомагає українським війьковим. З початку широкомасштабного російського вторгнення, клуб відправив на фронт більше 300 авто.