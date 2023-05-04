Женский состав NAVI выиграл чемпионат по Counter-Strike: $1 млн пойдет в поддержку здравоохранения в Украине

Женская команда киберспортивной организации Natus Vincere - NAVI Javelins стала победителями международного чемпионата Gamers Without Borders 2023 Fe.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Девушки из NAVI Javelins обыграли соперниц по CS:GO (Контр Страйку) с финальным счетом 3:0 и выиграли золото и вознаграждение в 10 тысяч долларов.

Фото: пресс-служба киберспортивной организации Natus Vincere.

Кроме того, по условиям чемпионата, команда-победитель получает право передать миллион долларов в один из фондов, предложенных организаторами турнира.

Победительницы выбрали организацию International Medical Corps и попросили перевести средства в поддержку здравоохранения в Украине.

International Medical Corps – это некоммерческая организация, которая с 1984 года оказывает неотложную помощь пострадавшим от войны и стихийных бедствий по всему миру. В частности, организация с начала полномасштабного вторжения РФ активно помогает Украине.

Отметим, что миллион долларов — это не первая сумма, которую киберспортивная организация NAVI направляет на помощь Украине. С началом полномасштабного вторжения киберспортивный клуб NAVI провел ряд благотворительных шоу-матчей, а также организовали благотворительный турнир BORN TO BE BRAVE.

В частности, на турнире удалось собрать 400 тысяч долларов. В то же время владелец NAVI Максим Криппа, являющийся также основателем благотворительного фонда МК Foundation, за счет собственных средств увеличил сумму до 500 тысяч долларов. Деньги были переданы в распоряжение фонда United24, за что киберспортивный клуб получил награду от фандрейзинговой платформы United 24.

Помимо сбора донатов в рамках платформы United 24, NAVI помогает украинским военным. С начала широкомасштабного российского вторжения клуб отправил на фронт более 300 авто.