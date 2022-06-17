Нелегально ввезенные в Россию смартфоны Samsung перестали включаться и активироваться

Смартфоны Samsung, которые ввезли в Россию в рамках "параллельного импорта" перестали включаться и активироваться. Новые смартфоны невозможно активировать с российской SIM-картой.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщают российские СМИ.

После установки российской SIM-карты в смартфон, у пользователя возникают проблемы с активацией устройства. В таком случае аппарат не включается и им невозможно пользоваться.

Источник в Samsung объяснил происходящее тем, что импортеры закупают "операторские" устройства, предназначенные для работы с конкретным оператором связи.

Только в мае нелегально на территорию страны-агрессора РФ было ввезено 45-50 тысяч смартфонов Samsung.

Для того, чтобы разблокировать часть из них, необходимо обратиться в сервисный центр, заплатить 5 тысяч рублей (около 2,5 тысяч грн) и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставить сотрудникам сервиса код региональной разблокировки.

Официальные поставки смартфонов Samsung в РФ остановились из-за санкций.

Отметим, правительство России подготовило перечень товаров, в отношении которых разрешен так называемый параллельный импорт. Таким образом в страну-агрессор Россию без согласия правообладателя разрешили ввозить смартфоны и технику под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel.

Напомним, Samsung будет бесплатно ремонтировать гаджеты украинцев.

Кроме того, после начала полномасштабной войны компания Samsung спешно убрала букву "Z" из названия своих телефонов, ведь ее оккупанты используют для обозначения себя.