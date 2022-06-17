Нелегально ввезені до Росії смартфони Samsung перестали вмикатися та активуватися

Смартфони Samsung, які ввезли до Росії в рамках "паралельного імпорту", перестали включатися і активуватися. Нові смартфони неможливо активувати з російською SIM-карткою.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Після встановлення російської SIM-карти на смартфон, у користувача виникають проблеми з активацією пристрою. У такому разі апарат не вмикається і ним неможливо користуватися.

Джерело в Samsung пояснило, це відбувається тому, що імпортери закуповують "операторські" пристрої, призначені для роботи з конкретним оператором зв'язку.

Лише у травні нелегально на територію країни-агресора РФ було завезено 45-50 тисяч смартфонів Samsung.

Для того, щоб розблокувати частину з них, необхідно звернутися до сервісного центру, заплатити 5 тисяч рублів (близько 2,5 тисяч грн) і почекати два тижні, поки Samsung розгляне питання та надасть співробітникам сервісу код регіонального розблокування.

Офіційне постачання смартфонів Samsung до РФ зупинилося через санкції.

Зазначимо, уряд Росії підготував перелік товарів, щодо яких дозволено так званий паралельний імпорт. Таким чином у країну-агресор Росію без згоди правовласника дозволили ввозити смартфони та техніку під марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel.

Нагадаємо, Samsung безкоштовно ремонтуватиме гаджети українців.

Крім того, після початку повномасштабної війни компанія Samsung спішно прибрала літеру "Z" із назви своїх телефонів, адже її окупанти використовують для позначення себе.