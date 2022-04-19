Samsung будет бесплатно ремонтировать гаджеты украинцев

Компания Samsung Electronics предложила украинцам бесплатную услугу самовывоза и ремонта гаджетов. Первые устройства будут собраны уже 19 апреля. Об этом сообщает The Korea Herald.

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Украинское подразделение корейского техногиганта заберет мобильные устройства для ремонта у клиентов, проживающих в районах, где сервисные центры не могут работать из-за боевых действий. После ремонта устройства доставит их домой.

Бесплатно будут ремонтировать все мобильные устройства Samsung, включая смартфоны, планшеты и умные часы. Samsung объединилась с "Новой почтой", которая поможет с логистикой.

После вторжения России в Украину Samsung приостановила поставки новых продуктов в РФ с 5 марта. Отметим, что в России компания является крупнейшим производителем смартфонов с более чем 30-процентной долей рынка.

Кроме того, после начала полномасштабной войны компания Samsung спешно убрала букву "Z" из названия своих телефонов, ведь ее оккупанты используют для обозначения себя.