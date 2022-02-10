Samsung презентовала смартфоны Galaxy S22 и линейку планшетов Galaxy Tab (ВИДЕО)

9 февраля компания Samsung на презентации Galaxy Unpacked 2022 представила свои новые флагманские телефоны: Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra, а также линейку планшетов Tab S8, S8+ и S8 Ultra.

Так, телефоны Samsung Galaxy S22 от S22+ отличаются только диагональю и размером батареи. Они работают на одинаковых процессорах, которые были усовершенствованы.

Кроме этого, телефоны имеют влагозащиту стандарта IPX8. Таким образом, они могут находиться под водой до 30 минут и на глубине до полутора метров.

Также модели получили новые AMOLED-дисплеи, теперь они могут менять тактовую частоту от 24 до 120 герц (при высокой частоте картинка будет более плавной).

Телефоны оборудованы четырьмя камерами: ультраширокоугольная на 12 мегапикселей, широкоугольная на 50, телеобъектив на 10 мегапикселей с трехкратным увеличением, а также фронтальная камера (тоже 10 мегапикселей).

Базовая конфигурация Samsung Galaxy S22 будет стоить 27 999 грн (8/128 ГБ), старшая – 29 999 грн (8/256 ГБ). В случае Galaxy S22 Plus базовая конфигурация будет стоить 32 999 грн, старшая – 34 999 грн (конфигурации по памяти такие же).

Телефон S22 Ultra также обладает отличными камерами, которыми можно управлять вручную в новом Pro-режиме. В Samsung заявили, что теперь он еще лучше снимает ночью: за счет искусственного интеллекта устройство умеет отбирать удачные кадры и совмещать картинку, чтобы получить лучшее качество.

Эта модель имеет также встроенный стилус, как в телефонах серии Samsung Note. Базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти стоит 39 999 грн, 12/256 ГБ – 41 999 грн, а 12/512 ГБ – 45 999 грн.

В продаже телефоны появятся 10 марта, но предварительный заказ уже доступен на официальном сайте.

В свою очередь на презентации были показаны три Android-планшета Galaxy Tab S8 с диагональю от 11 до 14,6 дюймов.

В частности, самая компактная модель Samsung Galaxy Tab S8 оснащается 11-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением WQXGA (2560×1600 точек, 276 PPI) и частотой обновления до 120 Гц. Габариты модели составляют 165,3×253,8×6,3 мм, вес — 503 грамма для Wi-Fi версии и 507 грамм для 5G-версии. Емкость батареи составляет 8000 мАч.

Samsung Galaxy Tab S8+ имеет 12,4-дюймовый дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED. Разрешение экрана составляет 2800×1752 точек (WQXGA+), плотность пикселей — 266 PPI, частота обновления экрана — до 120 Гц. Модель выполнена в размерах 185x285x5,7 мм и весе 567 грамм (Wi-Fi) / 572 грамма (5G). Емкость аккумулятора равна 10090 мАч.

Самый крупный представитель линейки Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получил 14,6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2960×1848 точек (240 PPI, 120 Гц). Габариты модели составляют 208,6×326,4×5,5 мм, вес — 726 грамм для Wi-Fi версии и 728 грамм для 5G-версии. В модели используется емкий аккумулятор на 11200 мАч.

Все три модели получили одинаковый основной фотомодуль в составе камеры с автофокусом на 13 Мп и двойного ультраширокоформатного модуля на 6 Мп со вспышкой.

В то же время фронтальные камеры имеют отличия: в первых двух планшетах используется один модуль на 12 Мп, а вот Ultra вдобавок предлагает еще один ультраширокоформатный модуль на 12 Мп.

Кроме этого, все три модели поддерживают карты памяти microSD объемом до 1 ТБ.

Базовая конфигурация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти Samsung Galaxy Tab S8 будет доступна по цене 22 999 грн, Samsung Galaxy Tab S8 Plus в той же версии – 34 999 грн. Топовой Samsung Galaxy Tab S8 Ultra в такой же конфигурации будет стоить 43 999 грн.

Напомним, на 2022 год корейская компания запланировала выпуск 52 новых моделей смартфонов. Основная доля поставок придется на гаджеты среднего класса ― Galaxy A53, A33 и A13, такие смартфоны рассчитаны на рынки развивающихся стран.