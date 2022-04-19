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- ІТ та Телеком
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Samsung безкоштовно ремонтуватиме гаджети українців
Компанія Samsung Electronics запропонувала українцям безкоштовну послуги самовивезення та ремонту гаджетів. Перші пристрої зберуть уже 19 квітня. Про це повідомляє The Korea Herald.
Українській підрозділ корейського техногіганта забере мобільні пристрої для ремонту у клієнтів, які проживають у районах, де сервісні центри не можуть працювати через бойові дії. Після ремонту пристрої доставлять додому.
Безкоштовно будуть ремонтувати усі мобільні пристрої Samsung, включаючи смартфони, планшети та розумні годинники. Samsung об’єдналася з "Новою поштою", яка допоможе з логістикою.
Після вторгнення Росії в Україну Samsung призупинила поставки нових продуктів до РФ з 5 березня. Зазначимо, що у Росії компанія є найбільшим виробником смартфонів з більш ніж 30-відсотковою часткою ринку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, після початку повномасштабної війни компанія Samsung спішно прибрала букву "Z" із назви своїх телефонів, адже її окупанти використовують для позначення себе.