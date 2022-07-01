Nvidia перестала продавать россиянам лицензии на программное обеспечение

Американская компания Nvidia перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на свою технологию Nvidia Grid, необходимую для разделения ядер на серверной видеокарте. Из-за этого могут начаться проблемы в работе компьютеров Сбербанка, "Яндекса" и оператора МТС.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Как рассказали основатель сервиса Loudplay Виталий Стародубов и неназванный источник в крупном российском IT-холдинге, лицензия позволяет использовать физическую видеокарту сразу на нескольких виртуальных машинах, благодаря чему к облачному сервису могут подключиться большее число пользователей.

Из-за прекращения действия лицензий для компаний вырастут цены на услуги.

«Так, если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух», — сказал Стародубов.

Также с сайта Nvidia удалили российских партнеров. В самой компании отказались от комментариев.

Кроме того, из-за остановка лицензий Nvidia могут начаться проблемы в работе компьютеров Сбербанка, "Яндекса" и оператора МТС, которые используют графические процессоры.

Напомним, американская корпорации Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 10 и 11. Также невозможно скачать программу Media Creation Tool с официального сайта.

Также сервис для удалённого управления компьютерами и другими устройствами TeamViewer покидает рынок России и Беларуси.