Nvidia перестала продавати росіянам ліцензії на програмне забезпечення

Американська компанія Nvidia перестала продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на свою технологію Nvidia Grid, необхідну для поділу ядер на серверній відеокарті. Через це можуть початися проблеми у роботі комп'ютерів Сбербанку, "Яндекса" та оператора МТС.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як розповіли засновник сервісу Loudplay Віталій Стародубов та неназване джерело у великому російському IT-холдингу, ліцензія дозволяє використовувати фізичну відеокарту відразу на кількох віртуальних машинах, завдяки чому до хмарного сервісу можуть підключитися більша кількість користувачів.

Через припинення дії ліцензій для компаній зростуть ціни на послуги.

"Так, якщо раніше компанія могла забезпечувати з одного сервера з двома картами Nvidia Grid відразу вісім гравців, то тепер лише двох", - сказав Стародубов.

Також із сайту Nvidia видалили російських партнерів. У компанії відмовилися від коментарів.

Крім того, через зупинення ліцензій Nvidia можуть розпочатися проблеми в роботі комп'ютерів Сбербанку, "Яндекса" та оператора МТС, які використовують графічні процесори.

Нагадаємо, американська корпорація Microsoft заборонила користувачам з Росії завантажувати Windows 10 і 11. Також неможливо завантажити програму Media Creation Tool з офіційного сайту.

Також сервіс для віддаленого керування комп'ютерами та іншими пристроями TeamViewer залишає ринок Росії та Білорусі.