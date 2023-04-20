Основатель токена Waves Александр Иванов отрицает связи с российскими олигархами

Основатель блокчейна и токена Waves Александр Иванов отрицает продажу своего проекта российскому олигарху Олегу Дерипаске. Об этом предприниматель заявил 20 апреля, во время открытого зум-разговора с основателем и СЕО криптобиржи Kuna Михаилом Чобаняном.

Во время созвона Иванов отметил, что уже не занимается российскими проектами Waves год.

"Я не имею никакого отношения к российским проектам. Я развиваю публичный блокчейн Waves по мере возможностей. В России он даже не разрабатывается, там нет наших программистов", - сказал предприниматель.

Также Александр Иванов сказал, что публичный блокчейн и токен Waves не имеют никакого отношения российскому олигарху Олегу Дерипаске или его компании "Русал". Кроме того, он отметил, что активы в России были переданы другому человеку, ничего не было продано.

В свою очередь, Иванов спросил у Михаила Чобаняна, почему криптобиржа Kuna решила провести делистинг токена Waves. Как отметил Чобанян, информацию о связи токена с российским олигархами, он получил от европейских контрагентов.

"Мы европейская компания. У нас есть европейские партнеры. Нам прислали эту информацию, что там создавали какие-то услуги для государства. Вас видят как правительственный блокчейн", - сказал Чобанян. Поэтому было принято решение о делистинге токена Waves.

В ходе разговора Иванов и Чобанян договорились пообщаться с европейскими контрагентами Kuna, чтобы прояснить ситуацию с делистингом Waves и дальнейшей судьбой токена на криптобирже.

"Свое решение по делистингу не отменяем. Риск остается и я готов недозарабатывать, чем рисковать", - написал в своем телеграм-канале Чобанян после онлайн-разговора с Ивановым.

Напомним, с 11 апреля 2023 года криптобиржа Kuna заявила о завершении торговых операций с токеном Waves. Тогда Чобанян подтвердил, что решение было принято на основании данных о связях проекта с российскими олигархами и правительством.

Как сообщало издание Forklog, ранее информацию об этом распространил российский журналист Андрей Захаров. Он заявил, что после 24 февраля основатель проекта Waves Александр Иванов якобы "продал российские юрлица Waves под брендом Web3Tech некоему Игорю Кайгородову".

"Кайгородов в прошлом служил в ФСБ…, а с 2020 года трудится в управляющей компании "Русала" Олега Дерипаски. Войдя в капитал главного криптопроекта России, Кайгородов продолжил работать в “Русале”. То есть я уверен, что на самом деле российскую часть экосистемы Waves купил Дерипаска", — написал Захаров.

Но позже из компании "Русал" поступил комментарий: «Олег Дерипаска не приобретал никакие криптопроекты и не является бенефициаром таковых. К приобретению компании Waves никакого отношения не имел и не имеет».

В свою очередь, Иванов отметил в комментарии ForkLog, что передача, а не продажа российских юрлиц состоялась в 2022 году. Новым учредителем стал Игорь Кайгородов, который ранее работал в структурах Waves советником по юридическим вопросам.

Стоит отметить, что проект Waves был запущен в 2016 году. Его основатель Александр Иванов, гражданин Украины, уроженец Запорожья. Эта сеть также является основой системы электронного дистанционного голосования. Она использовалась при проведении выборов в России в 2020 и 2021 годах.