Засновник токена Waves Олександр Іванов заперечує зв'язки з російськими олігархами

Засновник блокчейна та токена Waves Олександр Іванов заперечує продаж свого проекту російському олігарху Олегу Дерипаску. Про це підприємець заявив 20 квітня, під час відкритої зум-розмови із засновником та СЕО криптобіржі Kuna Михайлом Чобаняном.

Під час дзвону Іванов зазначив, що вже не займається російськими проектами Waves рік.

"Я не маю жодного відношення до російських проектів. Я розвиваю публічний блокчейн Waves у міру можливостей. У Росії вона навіть не розробляється, там немає наших програмістів", - сказав підприємець.

Також Олександр Іванов сказав, що публічний блокчейн і токен Waves не мають жодного відношення до російського олігарха Олега Дерипаски або його компанії "Русал". Крім того, він зазначив, що активи в Росії були передані іншій людині, нічого не було продано.

У свою чергу Іванов запитав у Михайла Чобаняна, чому криптобіржа Kuna вирішила провести делістинг токена Waves. Як зазначив Чобанян, інформацію про зв'язок токена з російським олігархами він отримав від європейських контрагентів.

"Ми європейська компанія. Ми маємо європейських партнерів. Нам надіслали цю інформацію, що там створювали якісь послуги для держави. Вас бачать як урядовий блокчейн", - сказав Чобанян. Тому було ухвалено рішення про делістінг токена Waves.

Під час розмови Іванов та Чобанян домовилися поспілкуватися з європейськими контрагентами Kuna, щоб прояснити ситуацію з делістінгом Waves та подальшу долю токену на криптобіржі.

"Своє рішення щодо делістингу не скасовуємо. Ризик залишається і я готовий недозаробляти, чим ризикувати", - написав у своєму телеграм-каналі Чобанян після онлайн-розмови з Івановим.

Нагадаємо, з 11 квітня 2023 року криптобіржа Kuna заявила про завершення торгових операцій із токеном Waves. Тоді Чобанян підтвердив, що рішення було ухвалено на підставі даних про зв'язки проекту з російськими олігархами та урядом.

Як повідомляло видання Forklog, раніше інформацію про це поширив російський журналіст Андрій Захаров. Він заявив, що після 24 лютого засновник проекту Waves Олександр Іванов нібито "продав російські юрособи Waves під брендом Web3Tech якомусь Ігорю Кайгородову".

"Кайгородов у минулому служив у ФСБ…, а з 2020 року працює у керуючій компанії "Русала" Олега Дерипаскі. Увійшовши до капіталу головного криптопроекту Росії, Кайгородов продовжив працювати в "Русалі". Тобто, я впевнений, що насправді російську частину екосистеми Waves купив Дерипаска", — написав Захаров.

Але пізніше з компанії "Русал" надійшов коментар: «Олег Дерипаска не набував жодних криптопроектів і не є бенефіціаром таких. До придбання компанії Waves жодного стосунку не мав і не має».

У свою чергу, Іванов зазначив у коментарі ForkLog, що передача, а не продаж російських юросіб відбулася у 2022 році. Новим засновником став Ігор Кайгородов, який раніше працював у структурах Waves радником із юридичних питань.

Варто зазначити, що проект Waves був запущений у 2016 році. Його засновник Олександр Іванов, громадянин України, уродженець Запорожжя. Ця мережа є основою системи електронного дистанційного голосування. Вона використовувалася під час проведення виборів у Росії 2020 і 2021 роках.