Платформа Palantir представила искусственный интеллект, который может управлять военными операциями

Разработочная платформа Palantir, известная тем, что разрабатывает программное обеспечение для спецслужб и разведок, представила свой новый сервис – платформу искусственного интеллекта Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP).

Как сообщает Engadget, AIP может помогать на поле боя, давая подсказки и объединяя разные источники информации. Система может сама разворачивать войска и управлять операциями.

В видеодемонстрации военный обнаруживает враждебные силы, скапливающиеся вблизи границы и обращается к цифровому помощнику с просьбой о помощи в развертывании разведывательных беспилотников, генерировании тактического ответа на воспринятую агрессию и даже организовывать глушение коммуникаций противника.

Программа использует спутниковые данные и искусственный интеллект для создания возможных вариантов боевого развертывания.

AIP помогает оценить состав и возможности противника, запуская беспилотник Reaper в разведывательную миссию в ответ на запрос оператора о лучших изображениях и предлагая ответ в случае обнаружения бронированного элемента.

Искусственный интеллект работает в режиме реального времени, способен анализировать как секретные, так и несекретные данные. Сам AIP будет создавать защищенную цифровую запись всей операции, "важную для смягчения значительных юридических, нормативных и этических рисков в конфиденциальных и секретных условиях", согласно демонстрации.

Сервис, который предлагает Palantir, может дать существенное преимущество на поле боя, автоматизируя развертывание боевых частей и создание планов боевых действий.