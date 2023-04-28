Платформа Palantir представила штучний інтелект, який може керувати військовими операціями

Розробницька платформа Palantir, яка відома тим, що розробляє програмне забезпечення для спецслужб та розвідок, представила свій новий сервіс — платформу штучного інтелекту Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP).

Як повідомляє Engadget, AIP може допомагати на полі бою, даючи підказки та об’єднуючи різні джерела інформації. Система може сама розгортати війська та керувати операціями.

У відеодемонстрації військовий виявляє ворожі сили, що скупчуються поблизу кордону і звертається до цифрового помічника з проханням про допомогу в розгортанні розвідувальних безпілотників, генеруванні тактичної відповіді на сприйняту агресію та навіть організовувати глушіння комунікацій противника.

Програма використовує супутникові дані та штучний інтелект для створення вірогідних варіантів бойового розгортання.

AIP допомагає оцінити склад і можливості противника, запускаючи безпілотник Reaper у розвідувальну місію у відповідь на запит оператора про кращі зображення та пропонуючи відповідну відповідь у разі виявлення броньованого елемента.

Штучний інтелект працює в режимі реального часу, здатен аналізувати як секретні, так і несекретні дані. Сам AIP створюватиме захищений цифровий запис усієї операції, "важливий для пом’якшення значних юридичних, нормативних та етичних ризиків у конфіденційних і секретних умовах", згідно з демонстрацією.

Сервіс, який пропонує Palantir може дати суттєву перевагу на полі бою, автоматизуючи розгортання бойових частин та створення планів бойових дій.