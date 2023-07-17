Приложением Threads уже пользуется пятая часть аудитории Twitter

Новый сервис микроблогов Threads уже достиг одной пятой еженедельной активной базы пользователей Twitter по всему миру. Кроме этого, количество пользователей Threads в 86 раз превышает аудиторию крупнейшего конкурента Twitter в США Truth Social, у которого еженедельная база активных пользователей составляет 1 миллион.

Об этом пишет TechCrunch.

Threads, как основной конкурент Twitter, привлек около 93 миллионов активных пользователей во всем мире в течение первой неполной недели работы.

Согласно сообщению, больше всего приложение загрузили в Индии, на которую приходится 33% мировых загрузок. За ней следует Бразилия (22%), затем США (16%) и, наконец, Мексика и Япония с 8% и 5% соответственно.

Однако Threads пока недоступен в ЕС из-за нормативных препятствий, связанных с конфиденциальностью и практикой сбора данных. Meta даже недавно начала запрещать пользователям ЕС работать в обход через VPN.

Издание пишет, что несколько дней назад Threads выпустил свое первое крупное обновление с момента запуска, обеспечившее поддержку iOS 17, которая теперь доступна как общедоступная бета-версия, среди других меньших изменений.

В приложении еще предстоят значительные усовершенствования, такие как подписка на ленту, кнопка редактирования, поддержка нескольких аккаунтов и интеграция с ActivityPub, протоколом, поддерживающим популярную децентрализованную альтернативу Twitter Mastodon.

Meta запустила Threads 6 июля и сделала это на фоне длительных трудностей Twitter. После того, как в октябре 2022 года владельцем Twitter стал бизнесмен Илон Маск, у платформы начались проблемы с рекламодателями, соцсеть имела даже технический сбой, вероятно, из-за сокращения персонала и сама потеряла в стоимости.

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