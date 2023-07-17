Додатком Threads вже користується п’ята частина аудиторії Twitter

Новий сервіс мікроблогів Threads вже досянув однієї п’ятої щотижневої активної бази користувачів Twitter у всьому світі. Крім цього, кількість користувачів Threads у 86 разів перевищує аудиторію найбільшого конкурента Twitter у США Truth Social, у якого щотижнева база активних користувачів становить 1 мільйон.

Про це пише TechCrunch.

Окрім того, згідно з даними компанії Sensor Tower, що займається аналізом додатків, наприкінці минулого тижня, кількість щоденних активних користувачів Threads знизилася приблизно на 20% порівняно з суботою. Витрачений час також скоротився на 50%, з 20 хвилин до 10 хвилин.

"Але імпульс для Threads далекий від завершення. Згідно з поточними оцінками, додаток досяг понад 150 мільйонів завантажень, що в 5,5 разів швидше, ніж Pokémon Go від Niantic, який утримував рекорд за кількістю завантажень додатка з моменту свого дебюту в липні 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Threads, як основний конкурент Twitter, залучив близько 93 мільйонів активних користувачів у всьому світі протягом першого неповного тижня роботи.

Згідно з повідомленням, найбільше додаток завантажили в Індії, на яку припадає 33% світових завантажень. За нею йде Бразилія (22%), потім США (16%) і, нарешті, Мексика та Японія з 8% і 5% відповідно.

Проте Threads наразі недоступний в ЄС через нормативні перешкоди, пов’язані з конфіденційністю та практикою збору даних. Meta навіть нещодавно почала забороняти користувачам ЄС працювати в обхід через VPN .

Видання пише, що кілька днів тому Threads випустив своє перше велике оновлення з моменту запуску, яке забезпечило підтримку iOS 17, яка тепер доступна як загальнодоступна бета-версія, серед інших менших змін.

У додатку ще попереду значні вдосконалення, такі як підписка на стрічку, кнопка редагування, підтримка кількох облікових записів та інтеграція з ActivityPub, протоколом, який підтримує популярну децентралізовану альтернативу Twitter Mastodon.

Компанія Meta запустила Threads 6 липня й зробила це на тлі тривалих труднощів Twitter. Після того, як у жовтні 2022 року власником Twitter став бізнесмен Ілон Маск, у платформи почалися проблеми з рекламодавцями, соцмережа мала навіть технічий збій, імовірно, через скорочення персоналу й сама втратила у вартості.

Джерело фото: ua.depositphotos.com