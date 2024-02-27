Rakuten Symphony и Kyivstar подписали протокол о намерениях развивать Open RAN для восстановления Украины

Rakuten Symphony, дочерняя компания ведущего технологического конгломерата Rakuten Group и Киевстар – крупнейший телеком оператор Украины, дочерняя компания международной группы VEON, объявили о подписании протокола о намерениях развивать в Украине технологическое решение Rakuten Symphony's Open Radio Access Network (Open RAN).

Протокол о намерениях свидетельствует о стремлении обеих компаний развивать технологии Open RAN от Rakuten и 5G, с целью восстановления цифровой инфраструктуры Украины . Первые шаги по реализации сотрудничества компании планируют осуществить уже в 2024 г. Киевстар и Rakuten Symphony сотрудничают над определением сферы применения технологий 4G и 5G Open RAN.

Подписание протокола о намерениях состоялось в Токио 19 февраля во время японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции Украины, в присутствии премьер-министра Японии Фумио Кисида и премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, а также Хайдеки Хирамы, EVP, COO and CSO компании Rakuten Symphony и Сергея Корсунского, посла Украины в Японии.

Микки Микитани, Глава и CEO Rakuten Group, прокомментировал: “ Rakuten чрезвычайно гордится тем, что продолжает поддерживать усилия Украины по восстановлению инфраструктуры и разделяет видение Киевстара по развертыванию технологии Open RAN. Мы надеемся на развитие сотрудничества между нашими двумя компаниями и реализацию цифрового потенциала Украины путем восстановления ее цифровой инфраструктуры .”

Каан Терзиоглу, CEO Группы VEON, сказал: “Сейчас мы реализуем наши инвестиционные обязательства в размере 600 миллионов долларов США для восстановления Украины. Я разделяю стремление нашей команды Киевстар под руководством генерального директора Киевстар Александра Комарова сотрудничать с Rakuten для модернизации инфраструктуры страны с Open RAN в рамках нашего инвестиционного обязательства. У нас есть общая цель – развитие цифровой инфраструктуры Украины, и я рад видеть прогресс в наших общих усилиях.”

Ранее Rakuten и VEON начали совместные действия для поддержки Украины, демонстрируя приверженность ее народу, экономике и послевоенному восстановлению. Так, в августе 2023 года Rakuten Symphony и VEON, материнская компания Киевстар, подписали Меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в Украине с целью ускорения восстановления и реконструкции инфраструктуры страны путем развития Open RAN и цифровых сервисов.

Глава и генеральный директор Rakuten Group Микки Микитани сопровождал японских чиновников в дипломатической миссии в Украине в сентябре 2023 года. Как представитель частного бизнес-сектора Японии, Микитани встретился с лидерами Украины, включая президента Владимира Зеленского и министра Михаила Федорова, вице-премьер-министра Украины по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий и министра цифровой трансформации.

Rakuten также организовал Фонд помощи в чрезвычайных ситуациях гуманитарного кризиса в Украине из-за своей онлайн-платформы пожертвований Rakuten Clutch Special Charity Fund, которая собрала для поддержки Украины более 1,3 миллиарда иен.

Киевстар – дочерняя компания международной Группы VEON, крупнейший телекоммуникационный оператор в Украине, обеспечивающий связь для 24 миллионов клиентов внутри страны и за рубежом и продолжающий инвестировать значительные средства в свою сеть и цифровые услуги. Один из крупнейших налогоплательщиков в Украине, «Киевстар» также поддерживает ряд благотворительных инициатив, недавно привлекая 4,8 млн дол. США на разминирование Украины. VEON в течение трех лет инвестирует 600 миллионов долларов США, поддерживая восстановление Украины. Компания объявила о намерении расширить объем своих обязательств до 1 млрд. долларов США в течение пяти лет, если условия рынка позволят.

Информация о VEON

VEON – глобальный оператор цифровых решений, предоставляющий услуги для 160 миллионов клиентов на шести динамично развивающихся рынках. Компания создает новые возможности для внедрения цифровых решений в целях содействия экономическому росту и улучшению жизни людей на территории, где проживает более 7% населения мира. VEON, компания со штаб-квартирой в Амстердаме, есть в листинге NASDAQ и Euronext Amsterdam. https://www.veon.com

Информация о Киевстаре

Киевстар – украинский оператор электронных коммуникаций, обслуживающий 24 миллиона абонентов мобильной и более 1 млн абонентов фиксированной связи. Компания предоставляет цифровые телекоммуникационные услуги на базе широкого спектра технологий, таких как 4G, Big Data, IoT, облачные решения, цифровое TV, e-Health и другие. Киевстар является 100% дочерней компанией группы VEON. https://www.kyivstar.ua

Информация о Rakuten

Rakuten Group, Inc. – глобальный лидер интернет услуг, помогающих клиентам, общинам, бизнесу и обществу. Основанная в Токио в 1997 году как онлайн-маркетплейс, Rakuten масштабировала свой бизнес на рынках e-commerce, fintech, цифрового контента и коммуникаций, привлекая почти 1.7 миллиарда участников по всему миру. Rakuten Group создала рабочие места для почти 32,000 сотрудников и работает в 30 странах мира. https://global.rakuten.com/corp/.

О Rakuten Symphony

Основываясь на проверенной современной инфраструктурной практике, открытые интерфейсные платформы Rakuten Symphony позволяют запускать и эксплуатировать передовые услуги мобильной связи при высоком качестве и надежности сети. Rakuten Symphony работает в Японии, США, Сингапуре, Индии, Европе и регионе Ближнего Востока Африки https://symphony.rakuten.com.