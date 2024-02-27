Rakuten Symphony та Kyivstar підписали протокол про наміри розвивати Open RAN для відбудови України

Rakuten Symphony, дочірня компанія провідного технологічного конгломерату Rakuten Group, і Київстар – найбільший телеком оператор України, дочірня компанія міжнародної групи VEON, оголосили про підписання протоколу про наміри розвивати в Україні технологічне рішення Rakuten Symphony's Open Radio Access Network (Open RAN).

Протокол про наміри засвідчує прагнення обох компаній розвивати технології Open RAN від Rakuten і 5G, з метою відбудови цифрової інфраструктури України. Перші кроки для реалізації співробітництва компанії планують здійснити вже в 2024 р. Київстар і Rakuten Symphony наразі співпрацюють над визначенням сфери застосування технологій 4G і 5G Open RAN.

Підписання протоколу про наміри відбулося в Токіо 19 лютого під час японсько-української конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції України, в присутності прем’єр міністра Японії Фуміо Кісіда та прем’єр міністра України Дениса Шмигаля, а також Хайдекі Хірами, EVP, COO and CSO компанії Rakuten Symphony і Сергія Корсунського, посла України в Японії.

Міккі Мікітані, Голова і CEO Rakuten Group, прокоментував: “Rakuten надзвичайно пишається тим, що продовжує підтримувати зусилля України з відновлення інфраструктури та розділяє бачення Київстар щодо розгортання технології Open RAN. Ми сподіваємося на розвиток співпраці між нашими двома компаніями та реалізацію цифрового потенціалу України шляхом відновлення її цифрової інфраструктури.”

Каан Терзіоглу, CEO Групи VEON, сказав: “Зараз ми реалізуємо наші інвестиційні зобов`язання на суму 600 мільйонів доларів США для відновлення України. Я поділяю прагнення нашої команди Київстар, під керівництвом генерального директора Київстар Олександра Комарова, співпрацювати з Rakuten для модернізації інфраструктури країни з Open RAN в рамках нашого інвестиційного зобов`язання. У нас є спільна мета – розвиток цифрової інфраструктури України, і я радий бачити прогрес у наших спільних зусиллях.”

Раніше Rakuten та VEON розпочали спільні дії для підтримки України, демонструючи прихильність до її народу, економіки та післявоєнного відновлення. Так, у серпні 2023 року Rakuten Symphony та VEON, материнська компанія Київстару, підписали Меморандум про взаєморозуміння для співпраці в Україні з метою прискорення відбудови та реконструкції інфраструктури країни шляхом розвитку Open RAN та цифрових сервісів.

Голова та генеральний директор Rakuten Group Міккі Мікітані супроводжував японських урядовців у дипломатичній місії в Україні у вересні 2023 року. Як представник приватного бізнесового сектору Японії, Мікітані зустрівся з лідерами України, включаючи президента Володимира Зеленського та міністра Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністра України з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій та міністра цифрової трансформації.

Rakuten також організував Фонд допомоги в надзвичайних ситуаціях гуманітарної кризи в Україні через свою онлайн-платформу пожертвувань Rakuten Clutch Special Charity Fund, яка зібрала для підтримки України понад 1,3 мільярда ієн.

Київстар – дочірня компанія міжнародної Групи VEON, найбільший телекомунікаційний оператор в Україні, який забезпечує зв'язок для 24 мільйонів клієнтів всередині країни і за кордоном і продовжує інвестувати значні кошти в свою мережу і цифрові послуги. Один з найбільших платників податків в Україні, «Київстар» також підтримує низку благодійних ініціатив, нещодавно залучивши 4,8 млн дол. США на розмінування України. VEON протягом трьох років інвестує 600 мільйонів доларів США, підтримуючи відновлення України . Компанія оголосила про намір розширити обсяг своїх зобов'язань до 1 млрд доларів США протягом п'яти років, якщо умови ринку дозволять.

Інформація про VEON

VEON – глобальний оператор цифрових рішень, який надає послуги для 160 мільйонів клієнтів на шести ринках, що динамічно розвиваються. Компанія створює нові можливості для впровадження цифрових рішень з метою сприяння економічному зростанню і покращенню життя людей на території, де проживає понад 7% населення світу. VEON, компанія зі штаб квартирою в Амстердамі, є в лістингу NASDAQ і Euronext Amsterdam. https://www.veon.com

Інформація про Київстар

Київстар – український оператор електронних комунікацій, який обслуговує 24 мільйони абонентів мобільного і понад 1 млн абонентів фіксованого зв`язку. Компанія надає цифрові телекомунікаційні послуги на базі широкого спектру технологій, як от 4G, Big Data, IoT, хмарні рішення, цифрове TV, e-Health та інші. Київстар є 100% дочірньою компанією групи VEON. https://www.kyivstar.ua

Інформація про Rakuten

Rakuten Group, Inc. – глобальний лідер інтернет послуг, які допомагають клієнтам, громадам, бізнесу та суспільству. Заснована в Токіо в 1997 році як онлайн-маркетплейс, Rakuten масштабувала свій бізнес на ринках e-commerce, fintech, цифрового контенту та комунікацій, залучивши майже 1.7 мільярдів учасників по всьому світу. Rakuten Group створила робочі місця для майже 32,000 співробітників, та здійснює діяльність у 30 країнах світу. https://global.rakuten.com/corp/.

Про Rakuten Symphony

Базуючись на перевіреній сучасній інфраструктурній практиці, відкриті інтерфейсні платформи Rakuten Symphony дозволяють запускати та експлуатувати передові послуги мобільного зв'язку при високій якості та надійності мережі. Rakuten Symphony працює в Японії, США, Сінгапурі, Індії, Європі та регіоні Близького Сходу Африкиhttps://symphony.rakuten.com.