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Категория
IT и Телеком
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Романтизирует коммунизм: Украина призвала Sony и Microsoft запретить продажу российской игры Atomic Heart

Романтизирует коммунизм: Украина призвала Sony и Microsoft запретить продажу российской игры Atomic Heart
Фото: mundfish.com

Министерство цифровой трансформации Украины направило в Sony, Microsoft и Valve Corporation заявления с просьбой заблокировать продажи российской игры Atomic Heart.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Официальные запросы по поводу запрета продажи игры Atomic Heart. Я верю, что ни один из этих бизнесов не поддерживает кровавый режим, убийства или романтизацию коммунизма", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Украина ожидает реакцию на эти письма.

"Российская пропаганда хочет закрепиться еще и в игровой индустрии. Делаем все, чтобы не дать ей этого сделать", – добавил он.

Российская студия Mundfish 21 февраля 2023 года выпустила игру Atomic Heart. Это приключенческий боевик, действие которого происходит в 1955 году в альтернативном СССР. Игра романтизирует советскую идеологию, коммунизм и КГБ.

Игра неоднократно критиковалась украинским геймерским сообществом.

Автор:
Нина Комащенко