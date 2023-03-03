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ІТ та Телеком
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Романтизує комунізм: Україна закликала Sony та Microsoft заборонити продаж російської гри Atomic Heart

Романтизує комунізм: Україна закликала Sony та Microsoft заборонити продаж російської гри Atomic Heart
Фото: mundfish.com

Міністерство цифрової трансформації України направило до Sony, Microsoft та Valve Corporation заяви з проханням заблокувати продажі російської гри Atomic Heart.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Офіційні запити щодо заборони продажу гри Atomic Heart. Я вірю, що жоден із цих бізнесів не підтримує кривавий режим, вбивства чи романтизацію комунізму", - зазначив він.

Міністр наголосив, що Україна чекає на реакцію на ці листи.

"Російська пропаганда хоче закріпитися ще й в ігровій індустрії. Робимо все, щоб не дати їй цього зробити", - додав він.

Російська студія Mundfish 21 лютого 2023 року випустила гру Atomic Heart. Це пригодницький бойовик, дія якого відбувається 1955 року в альтернативному СРСР. Гра романтизує радянську ідеологію, комунізму та КДБ.

Гра неодноразово критикувалася українською геймерською спільнотою.

Автор:
Ніна Комащенко