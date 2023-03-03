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Романтизує комунізм: Україна закликала Sony та Microsoft заборонити продаж російської гри Atomic Heart
Міністерство цифрової трансформації України направило до Sony, Microsoft та Valve Corporation заяви з проханням заблокувати продажі російської гри Atomic Heart.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Офіційні запити щодо заборони продажу гри Atomic Heart. Я вірю, що жоден із цих бізнесів не підтримує кривавий режим, вбивства чи романтизацію комунізму", - зазначив він.
Міністр наголосив, що Україна чекає на реакцію на ці листи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Російська пропаганда хоче закріпитися ще й в ігровій індустрії. Робимо все, щоб не дати їй цього зробити", - додав він.
Російська студія Mundfish 21 лютого 2023 року випустила гру Atomic Heart. Це пригодницький бойовик, дія якого відбувається 1955 року в альтернативному СРСР. Гра романтизує радянську ідеологію, комунізму та КДБ.
Гра неодноразово критикувалася українською геймерською спільнотою.