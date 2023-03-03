Романтизує комунізм: Україна закликала Sony та Microsoft заборонити продаж російської гри Atomic Heart

Міністерство цифрової трансформації України направило до Sony, Microsoft та Valve Corporation заяви з проханням заблокувати продажі російської гри Atomic Heart.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Офіційні запити щодо заборони продажу гри Atomic Heart. Я вірю, що жоден із цих бізнесів не підтримує кривавий режим, вбивства чи романтизацію комунізму", - зазначив він.

Official requests to ban selling Atomic Heart game. I do believe neither of these businesses support bloody regime, murders or romanticizing communism. Brand new level of Russian digital propaganda – using gaming industry.@Sony @PlayStation @Microsoft @Xbox @valvesoftware @Steam pic.twitter.com/DpaNO57bZC — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 3, 2023

Міністр наголосив, що Україна чекає на реакцію на ці листи.

"Російська пропаганда хоче закріпитися ще й в ігровій індустрії. Робимо все, щоб не дати їй цього зробити", - додав він.

Російська студія Mundfish 21 лютого 2023 року випустила гру Atomic Heart. Це пригодницький бойовик, дія якого відбувається 1955 року в альтернативному СРСР. Гра романтизує радянську ідеологію, комунізму та КДБ.

Гра неодноразово критикувалася українською геймерською спільнотою.