Соцсеть ASKfm с офисами в Украине объявила о закрытии: в чем причина

Соцсеть ASKfm, построенная вокруг возможности задавать пользователям любые вопросы, в том числе анонимно, объявила о прекращении работы с 1 декабря 2024 года. Об этом говорится в сообщении интернет-платформы.

"Это трудное решение последовало за значительным сокращением нашей пользовательской базы. К сожалению, наша платформа больше не отвечает потребностям современных пользователей социальных сетей... Когда мы основали компанию, мы верили в идею открытого общения и связи с другими людьми посредством вопросов, ответов и искренней беседы", - отмечают создатели.

С 24 октября на ASKfm больше нельзя создать новый аккаунт и постепенно будут отключаться отдельные функции. Также имеющимся пользователям дали понять, что с декабря все данные и контент их учетных записей будут более недоступны, потому желающим их сохранить следует сделать это до указанного срока.

"На протяжении всей истории компании команда уделяла особое внимание безопасности и защите личной информации пользователей. В связи с этим все персональные данные будут удалены как можно скорее", - говорится в сообщении.

Ask.fm был создан в Латвии в 2010 году как конкурент подобной американской соцсети Formspring. В 2014 году компания переехала в Ирландию. Помимо головного офиса в Дублине, у нее есть офисы в Киеве и Днепре. Всего, согласно сайту платформы, у нее ныне имеется 50 сотрудников.

Помимо вопросов и ответов, соцсеть в последние годы получила и традиционные функции добавления пользователей в друзья, ведения переписок в личных сообщениях, но также и анонимных бесед, а также позволяла репостить записи с другие соцсети - Facebook, Twitter и Vkontakte.

По данным на сайте некогда популярного, в том числе в Украине, сервиса, он поддерживал 49 языковых версий. Всего на нем было зарегистрировано 215 миллионов пользователей, однако лишь 32,8 миллиона были активны в течение года.