Соцмережа ASKfm з офісами в Україні оголосила про закриття: у чому причина

Соцмережа ASKfm, побудована навколо можливості ставити користувачам будь-які питання, зокрема анонімно, оголосила про припинення роботи з 1 грудня 2024 року. Про це йдеться у повідомленні інтернет-платформи.

"Це важке рішення послідувало за значним скороченням нашої бази користувачів. На жаль, наша платформа більше не відповідає потребам сучасних користувачів соціальних мереж... Коли ми засновували компанію, ми вірили в ідею відкритого спілкування та зв'язку з іншими людьми за допомогою питань, відповідей та щирої бесіди", — зазначають автори.

З 24 жовтня на Ask.fm більше не можна створити новий обліковий запис, і там поступово відключатимуться окремі функції. Також наявним користувачам дали зрозуміти, що з грудня всі дані та контент їх облікових записів будуть більш недоступні, тому бажаючим їх зберегти слід зробити це до вказаного терміну.

"Протягом усієї історії компанії команда приділяла особливу увагу безпеці та захисту особистої інформації користувачів. У зв'язку з цим усі персональні дані будуть видалені якнайшвидше", — йдеться в повідомленні.

ASKfm був створений у Латвії у 2010 році як конкурент подібної американської соцмережі Formspring. У 2014 році компанія переїхала до Ірландії. Крім головного офісу в Дубліні, вона має офіси в Києві та Дніпрі. Загалом, згідно з інформацією на сайті платформи, вона нині має 50 співробітників.

Крім питань та відповідей, соцмережа в останні роки отримала і традиційні функції додавання користувачів до друзів, ведення листування в особистих повідомленнях, але також і анонімних бесід, а також дозволяла розповсюджувати записи з інших соцмереж — Facebook, Twitter і Vkontakte.

За даними на сайті колись популярного, зокрема в Україні, сервісу, він підтримував 49 мовних версій. Усього на ньому було зареєстровано 215 мільйонів користувачів, проте лише 32,8 мільйона були активними протягом року.