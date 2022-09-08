Теперь перенести свой номер в lifecell можно онлайн

С 8 сентября lifecell предоставил возможность абонентам, желающим изменить мобильного оператора, делать это без посещения магазина. Теперь процедуру переноса номера в lifecell можно осуществить с помощью eSIM или нового стартового пакета оператора.

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Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Отмечается, что lifecell запустил возможность перехода в сеть оператора (по процедуре MNP) без посещения магазина. Теперь при переносе номера абонент может выбрать оптимальный для себя вариант: онлайн для eSIM, перенос номера на новый стартовый пакет или получение карты в магазине lifecell.

"Возможность перенести свой номер онлайн позволяет абонентам даже во время войны иметь выбор и свободно менять оператора. Мы предоставляем пользователям возможность переходить к lifecell безопасно и удобно. Не у каждого украинца сейчас есть возможность пойти в брендовый магазин, а SIM-карту можно купить почти в каждом продуктовом супермаркете или на АЗС", - комментирует Вадим Приходько, руководитель департамента маркетинга lifecell.

Упрощенная процедура получения номера lifecell удобна, если:

абонент находится за границей или не имеет рядом магазина lifecell;

абоненту удобнее купить стартовый пакет lifecell в любой точке продаж, чем забрать SIM-карту в магазине;

есть опция заказать стартовый пакет lifecell онлайн с доставкой;

у абонента уже есть новая неактивированная SIM-карта lifecell;

смартфон поддерживает технологию eSIM и абонент желает перенести свой номер на цифровую SIM-карту без дополнительной платы.

Как перенести свой номер в lifecell:

Пройти идентификацию и подать заявку онлайн или в магазин lifecell. При подаче заявки онлайн можно также зарегистрировать номер с помощью КЭП, BankID или в магазине lifecell при наличии документа, удостоверяющего личность;

Получить SIM-карту в магазине lifecell или ввести данные SIM/eSIM онлайн;

Подготовить SIM-карту к переносу – поставить в телефон.

Подробнее об использовании технологии можно узнать на сайте .

Напомним, что мобильный оператор lifecell 5 сентября запустил в Украине звонки Voice over Wi-Fi в тестовом режиме. Технология позволяет абонентам совершать голосовые звонки на базе Wi-Fi сети.