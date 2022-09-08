Відтепер перенести свій номер до lifecell можна онлайн

З 8 вересня lifecell надав можливість абонентам, які хочуть змінити мобільного оператора, робити це без відвідування магазину. Відтепер процедуру перенесення номера до lifecell можна здійснити за допомогою eSIM або нового стартового пакета оператора.

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Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.

Зазначається, що lifecell запустив можливість переходу в мережу оператора (за процедурою MNP) без відвідування магазину. Відтепер при перенесенні номера абонент може обрати оптимальний для себе варіант: онлайн для eSIM, перенесення номера на новий стартовий пакет чи отримання картки в магазині lifecell.

"Можливість перенести свій номер онлайн дозволяє абонентам навіть під час війни мати вибір і вільно змінювати оператора. Ми надаємо користувачам можливість переходити до lifecell безпечно й зручно. Не у кожного українця зараз є змога піти у брендовий магазин, а SIM-картку можна купити майже в кожному продуктовому супермаркеті чи на АЗС", — коментує Вадим Приходько, керівник департаменту маркетингу lifecell.

Спрощена процедура отримання номера lifecell зручна, якщо:

абонент перебуває за кордоном або не має поряд магазину lifecell;

абонентові зручніше купити стартовий пакет lifecell у будь-якій точці продажів, ніж забрати SIM-картку в магазині;

є опція замовити стартовий пакет lifecell онлайн з доставкою;

у абонента вже є нова неактивована SIM-картка lifecell;

смартфон підтримує технологію eSIM і абонент бажає перенести свій номер на цифрову SIM-картку без додаткової плати.

Як перенести свій номер до lifecell:

Пройти ідентифікацію та подати заявку онлайн або в магазині lifecell. При подачі заявки онлайн можна також зареєструвати номер за допомогою КЕП, BankID або в магазині lifecell за наявності документу, що посвідчує особу;

Отримати SIM-картку в магазині lifecell або ввести дані SIM/eSIM онлайн;

Підготувати SIM-картку до перенесення – поставити в телефон.

Детальніше про використання технології можна дізнатися на сайті.

Нагадаємо, мобільний оператор lifecell 5 вересня запустив в Україні дзвінки Voice over Wi-Fi у тестовому режимі. Технологія дозволяє абонентам здійснювати голосові дзвінки на базі Wi-Fi-мережі.