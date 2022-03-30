Украинцам под видом письма от Минобразования массово рассылают вирус, ворующий файлы и данные аутентификации

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) сообщает о массовом распространении среди граждан Украины и отечественных организаций вредоносной программы Mars Stealer через электронные письма с темой "Новая программа для записи в журнале".

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Отмечается, что текст такого письма содержит сообщение якобы от Министерства образования и науки Украины относительно "электронных учебных журналов", а также ссылку на "программу" и пароль к архиву.

Однако в случае открытия архива и запуска exe-файла компьютер поражается вредоносной программой, которая по совокупности признаков (хотя и с некоторыми отличиями) классифицирована как идентичная программе Mars Stealer.

Как указывают в CERT-UA, Mars Stealer, разработанная с использованием языков программирования C/ASM, собирает информацию о компьютере и похищает аутентификационные данные из интернет-браузеров, плагинов криптокошельков, программ многофакторной аутентификации, похищает файлы, а также загружает и запускает exe-файлы и делает скриншоты отображаемого на экране.

"Вредоносная программа продается на тематических форумах. Вероятно, после приостановки продаж стиллера Racoon будет использоваться в качестве альтернативы. Заметим, что заявленный функционал, предусматривающий избегание случаев применения стилера в отношении "стран СНГ", отключен путем патчинга вызовов соответствующих функций", - отмечается в сообщении.

Выявленная активность отслеживается по идентификатору UAC-0041 как деятельность одной из групп, имеющих целью похищение аутентификации пользователей.

Напомним также, что накануне в CERT-UA сообщили о рассылке электронных писем с темой "Задолженность по зарплате.xls", содержащих макрос, загружающий на компьютер две вредоносные программы.

Источник фото: ua.depositphotos.com