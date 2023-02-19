Украинские прокуроры получат бесплатный доступ к системе Microsoft Azure

Генпрокурор Андрей Костин и вице-президент Microsoft Брэд Смит во время встречи в Мюнхене договорились о предоставлении украинским прокурорам бесплатного доступа к системе Microsoft Azure.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Масштабы военных преступлений РФ требуют современных цифровых решений для сбора и анализа доказательств. Искренне благодарен за предоставление бесплатного доступа к самой современной системе Microsoft Azure. Щедрый жест Microsoft в поддержку Украины усилит способность украинских прокуроров и следователей расследовать зверства, совершенные военными РФ", - отметил Андрей Костин.

Фото: Андрей Костин и Брэд Смит во время встречи в Мюнхене.

Он также добавил, что установка полной цепи тех, кто стоит за преступлениями, невозможна без применения методов OSINT.

Microsoft Azure – облачная платформа и инфраструктура корпорации Microsoft, предназначенная для разработчиков приложений облачных вычислений и призванная упростить процесс создания онлайновых приложений.