- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Украинские прокуроры получат бесплатный доступ к системе Microsoft Azure
Генпрокурор Андрей Костин и вице-президент Microsoft Брэд Смит во время встречи в Мюнхене договорились о предоставлении украинским прокурорам бесплатного доступа к системе Microsoft Azure.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Масштабы военных преступлений РФ требуют современных цифровых решений для сбора и анализа доказательств. Искренне благодарен за предоставление бесплатного доступа к самой современной системе Microsoft Azure. Щедрый жест Microsoft в поддержку Украины усилит способность украинских прокуроров и следователей расследовать зверства, совершенные военными РФ", - отметил Андрей Костин.
Он также добавил, что установка полной цепи тех, кто стоит за преступлениями, невозможна без применения методов OSINT.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Microsoft Azure – облачная платформа и инфраструктура корпорации Microsoft, предназначенная для разработчиков приложений облачных вычислений и призванная упростить процесс создания онлайновых приложений.