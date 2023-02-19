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Категорія
ІТ та Телеком
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Українські прокурори отримають безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure

Українські прокурори отримають безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure

Генпрокурор Андрій Костін і віцепрезидент Microsoft Бред Сміт під час зустрічі у Мюнхені домовилися про надання українським прокурорам безкоштовного доступу до системи Microsoft Azure.

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Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Масштаби воєнних злочинів РФ вимагають сучасних цифрових рішень для збору та аналізу доказів. Щиро вдячний за надання безкоштовного доступу до найсучаснішої системи Microsoft Azure. Щедрий жест Microsoft на підтримку України посилить спроможність українських прокурорів та слідчих розслідувати звірства, скоєні військовими РФ", - зазначив Андрій Костін.

Фото 2 — Українські прокурори отримають безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure
Фото: Андрій Костін та Бред Сміт під час зустрічі у Мюнхені.

Він також додав, що встановлення повного ланцюга тих, хто стоїть за злочинами, неможливе без застосування методів OSINT.

Microsoft Azure — хмарна платформа та інфраструктура корпорації Microsoft, призначена для розробників застосунків хмарних обчислень і покликана спростити процес створення онлайнових додатків.

Автор:
Ніна Комащенко