В Германии закрыли крупнейший русскоязычный даркнет-маркетплейс по продаже наркотиков

Федеральное управление уголовной полиции (ВКА) Германии закрыло сеть серверов русскоязычной даркнет-площадки для анонимных покупок наркотиков Hydra Market.

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Как сообщают немецкие правоохранители, в ходе операции были конфискованы 543 биткоина на сумму около 23 млн евро со счетов, связанных с маркетплейсом.

В Центральном управлении по борьбе с киберпреступностью (ZIT) заявили, что следствие проводится в отношении ранее неизвестных операторов и администраторов Hydra.

Они подозреваются в коммерческой эксплуатации криминальных онлайн-маркетплейсов, предоставлении возможности для несанкционированной покупки и продажи наркотиков, а также отмывании денег.

Расследование по делу проводилось с августа 2021 года при участии властей США.

По оценкам ZIT и BKA, Hydra Market была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире, доступ к которой через сеть Tor был как минимум с 2015 года.

Только в 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 млрд евро. Даркнет-маркетплейс насчитывал около 17 млн клиентов и более 19 тысяч продавцов.

Платформа вошла в топ-10 площадок по обороту криптовалюты, обойдя биржи Kraken, OKX и Poloniex.

Власти США подозревают, что средства с Hydra отмывались в том числе посредством криптовалютного обменника Suex и Telegram-бота Chatex.

После закрытия серверов при заходе на Hydra появляется надпись "Платформа и криминальное содержимое конфискованы".

По информации российских СМИ, "Гидра" была запущена в 2015 году после объединения Way Away и Legal RC, продававших синтетические каннабиноиды и дизайнерские наркотики, отсутствовавшие на RAMP – ведущем на тот момент даркнет-рынке.

Количество пользователей Hydra Market росло стабильно до середины 2017 года, когда ликвидация RAMP привела к взрывному росту регистраций. На середину 2019 года на ресурсе было зарегистрировано 2,5 млн аккаунтов, 393 тысячи из которых совершили хотя бы одну покупку.

Кроме наркотиков популярными товарами на Hydra Market являлись фальшивые деньги и документы, инструкции по противозаконной деятельности. Также на ресурсе продавались услуги по интернет-безопасности и взлому аккаунтов.

Там также были выставлены предложения по трудоустройству, как правило, в сфере производства и сбыта наркотиков.

По информации издания "Секрет фирмы", в 2019 году Hydra Market планировала выйти на ICO (первичное размещение токенов – Delo.ua).

В частности, Hydra обещала выставить на продажу 49% доли проекта. По заявлению площадки, деньги должны были пойти "на разработку программного обеспечения, создание собственной инфраструктуры и продвижение".

"Инвестиционная доля 49% будет выражена выпуском 1,47 млн токенов. Стартовая цена за один токен равняется $100. 100 токенов дают право получения 0,00333333% от чистой прибыли проекта", – говорилось в инвестиционном меморандуме Hydra.

Напомним, в июне 2021 года Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB) арестовало жителя Мумбаи, который использовал биткоин для покупки наркотических веществ в даркнете.

Обвиняемый по имени Макаранд Адивиркар также известен как "криптокороль". В ноябре 2020 года правоохранители изъяли 20 марок ЛСД, которые были куплены за криптовалюту в Европе торговцем наркотиками из Мумбаи.

Источник фото: ua.depositphotos.com