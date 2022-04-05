У Німеччині закрили найбільший російськомовний даркнет-маркетплейс із продажу наркотиків

Федеральне управління кримінальної поліції (ВКА) Німеччини закрило мережу серверів російськомовної даркнет-майданчика для анонімних покупок наркотиків Hydra Market.

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Як повідомляють німецькі правоохоронці, під час операції було конфісковано 543 біткоїни на суму близько 23 млн євро з рахунків, пов'язаних з маркетплейсом.

У Центральному управлінні боротьби з кіберзлочинністю ( ZIT ) заявили, що слідство проводиться щодо раніше невідомих операторів та адміністраторів Hydra.

Вони підозрюються в комерційній експлуатації кримінальних онлайн-маркетплейсів, наданні можливості для несанкціонованої купівлі та продажу наркотиків, а також відмиванні грошей.

Розслідування у справі проводилося із серпня 2021 року за участю влади США.

За оцінками ZIT та BKA, Hydra Market була нелегальним торговим майданчиком з найвищим оборотом у світі, доступ до якого через мережу Tor був як мінімум з 2015 року.

Тільки в 2020 році її продажі склали не менше 1,23 млрд євро. Даркнет -маркетплейс налічував близько 17 млн клієнтів і більше 19 тисяч продавців.

Платформа увійшла до топ-10 майданчиків за оборотом криптовалюти, обійшовши біржі Kraken, OKX та Poloniex.

Влада США підозрює, що кошти з Hydra відмивались у тому числі за допомогою криптовалютного обмінника Suex та Telegram-бота Chatex.

Після закриття серверів під час заходу на Hydra з'являється напис "Платформа та кримінальний вміст конфісковані".

За інформацією російських ЗМІ, "Гідра" була запущена в 2015 році після об'єднання Way Away і Legal RC, які продавали синтетичні канабіноїди та дизайнерські наркотики, які були відсутні на RAMP – провідному на той момент даркнет-ринку.

Кількість користувачів Hydra Market зростала стабільно до середини 2017 року, коли ліквідація RAMP спричинила вибухове зростання реєстрацій. На середину 2019 року на ресурсі було зареєстровано 2,5 млн акаунтів, 393 тисячі з яких здійснили хоча б одну покупку.

Крім наркотиків популярними товарами на Hydra Market були фальшиві гроші та документи, інструкції щодо протизаконної діяльності. Також на ресурсі продавалися послуги з інтернет-безпеки та злому акаунтів.

Там також були виставлені пропозиції щодо працевлаштування, як правило, у сфері виробництва та збуту наркотиків.

За інформацією видання "Секрет фірми", у 2019 році Hydra Market планувала вийти на ICO (первинне розміщення токенів – Delo.ua ).

Зокрема, Hydra обіцяла виставити на продаж 49% частки проєкту. За заявою майданчика, гроші повинні були піти " на розробку програмного забезпечення, створення власної інфраструктури та просування".

"Інвестиційна частка 49% буде виражена випуском 1,47 млн токенів. Стартова ціна за один токен дорівнює $ 100. 100 токенів дають право отримання 0,00333333% від чистого прибутку проєкту", — говорилося в інвестиційному меморандумі Hydra.

Нагадаємо, у червні 2021 року Бюро з контролю за наркотиками Індії (NCB) заарештувало жителя Мумбаї, який використав біткойн для покупки наркотичних речовин у даркнеті.

Обвинувачений на ім'я Макаранд Адівіркар також відомий як "криптокороль". У листопаді 2020 року правоохоронці вилучили 20 марок ЛСД, куплених за криптовалюту в Європі торговцем наркотиками з Мумбаї.

Джерело фото: ua. depositphotos. com