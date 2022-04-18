- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
В Google заявили, что не вносили изменений в спутниковые снимки России, - российское провластное издание РБК
В компании Google заявили, что не вносили изменений в спутниковые снимки России. Об этом сообщает российское провластное издание РБК.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России", - сказали российскому изданию в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что в сервисе Google Maps все российские военные и стратегические объекты стали доступны в максимальном разрешении. В настоящее время разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.п. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель.