В Google заявили, что не вносили изменений в спутниковые снимки России, - российское провластное издание РБК

В компании Google заявили, что не вносили изменений в спутниковые снимки России. Об этом сообщает российское провластное издание РБК.

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"Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России", - сказали российскому изданию в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в сервисе Google Maps все российские военные и стратегические объекты стали доступны в максимальном разрешении. В настоящее время разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.п. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель.