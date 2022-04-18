У Google заявили, що не вносили зміни в супутникові знімки Росії, - російське провладне видання РБК

У компанії Google заявили, що не вносили зміни в супутникові знімки Росії. Про це повідомляє російське провладне видання РБК.

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"Ми не вносили жодних змін у розмиття у наші супутникові знімки в Росії", - сказали російському виданню в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в сервісі Google Maps всі російські військові та стратегічні об'єкти стали доступні в максимальному вимірі. Нині різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо можна розглянути з роздільною здатністю близько 0,5 метра на піксель.