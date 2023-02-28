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В ИнАУ бьют тревогу из-за новой системы блокировки сайтов в Украине: в чем угроза
Интернет Ассоциация Украины призывает срочно отменить распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций №67/850 от 30 января, которым предусмотрено внедрение системы фильтрации фишинговых доменов.
Как говорится в обращении ИнАУ, эта система в действительности является централизованным механизмом автоматической блокировки интернет-ресурсов и может быть с легкостью использована для блокировки доступа к любому сайту.
"Фактически создается централизованный механизм для автоматической блокировки произвольного перечня интернет-ресурсов всеми украинскими провайдерами. Трудно переоценить негативные последствия для Украины в случае получения врагом доступа к этому механизму", - подчеркивается в нем.
По мнению профильной ассоциации, под предлогом противодействия фишинговым сайтам закладывается мощная угроза, "троянский конь". Там напоминают, что уже 2 марта истечет срок выполнения распоряжения операторами электронных коммуникаций.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Учитывая указанное, призываем срочно отменить распоряжение или по крайней мере приостановить его выполнение до профессиональной оценки возможных угроз, которая должна быть проведена с участием профессиональных представителей сферы электронных коммуникаций, а также проработки альтернативных путей противодействия фишингу с приемлемым уровнем риска. Такие механизмы существуют в цивилизованных странах", – сказано в обращении.
Адресовано оно президенту Владимиру Зеленскому, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову, главе Службы безопасности Украины Василию Малюку, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергею Шаптале и начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Кириллу Буданову.
Сама же ИнАУ ныне объединяет более 230 субъектов хозяйствования в сфере информационно-коммуникационных технологий, значительная часть которых являются операторами электронных коммуникаций.
Источник фото: ua.depositphotos.com