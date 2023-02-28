В ИнАУ бьют тревогу из-за новой системы блокировки сайтов в Украине: в чем угроза

Интернет Ассоциация Украины призывает срочно отменить распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций №67/850 от 30 января, которым предусмотрено внедрение системы фильтрации фишинговых доменов.

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Как говорится в обращении ИнАУ, эта система в действительности является централизованным механизмом автоматической блокировки интернет-ресурсов и может быть с легкостью использована для блокировки доступа к любому сайту.

"Фактически создается централизованный механизм для автоматической блокировки произвольного перечня интернет-ресурсов всеми украинскими провайдерами. Трудно переоценить негативные последствия для Украины в случае получения врагом доступа к этому механизму", - подчеркивается в нем.

По мнению профильной ассоциации, под предлогом противодействия фишинговым сайтам закладывается мощная угроза, "троянский конь". Там напоминают, что уже 2 марта истечет срок выполнения распоряжения операторами электронных коммуникаций.

"Учитывая указанное, призываем срочно отменить распоряжение или по крайней мере приостановить его выполнение до профессиональной оценки возможных угроз, которая должна быть проведена с участием профессиональных представителей сферы электронных коммуникаций, а также проработки альтернативных путей противодействия фишингу с приемлемым уровнем риска. Такие механизмы существуют в цивилизованных странах", – сказано в обращении.

Адресовано оно президенту Владимиру Зеленскому, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову, главе Службы безопасности Украины Василию Малюку, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергею Шаптале и начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Кириллу Буданову.

Сама же ИнАУ ныне объединяет более 230 субъектов хозяйствования в сфере информационно-коммуникационных технологий, значительная часть которых являются операторами электронных коммуникаций.

Источник фото: ua.depositphotos.com