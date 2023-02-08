Украинцы стали реже сталкиваться с мошенничеством во время онлайн-шопинга

По данным исследования CBR, доля тех, кто сталкивался с аферистами в Интернете, снизилась с 27% до 20%. Самым популярным видом мошенничества стала неотправка оплаченного товара. При этом такие случаи фиксируются реже, чем раньше.

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Об этом говорится в аналитике OLX.

Отмечается, что за прошлый год 65% людей, обратившихся в Службу поддержки OLX с жалобой на фишинг, не потеряли деньги благодаря постоянному информированию и обучению на платформе, собственной внимательности, знанию правил и своевременному обращению к специалистам. В 2021 году этот показатель был несколько ниже – 61%.

Кроме того, в OLX зафиксировали меньше обращений о просьбе предоплаты: 4 874 тысяч заявок против 6 000 в 2021 году. Количество зафиксированных случаев с попыткой обмануть продавца (то есть пользователь послал товар, однако средства не получил) тоже уменьшилось: 162 случая против 200 в 2021 году.

О росте образованности в сфере кибербезопасности свидетельствует и уменьшение обращений о попытке мошенничества за пределами платформы — количество таких случаев снизилось более чем вдвое по сравнению с 2021 годом.

Правила безопасных покупок в Интернете

Для того, чтобы безопасно покупать онлайн, важно, прежде всего, быть бдительным, поскольку в основном жертвами интернет-мошенников становятся люди, которые ведутся на социальную инженерию и попадают в психологические ловушки злоумышленников. Следовательно, важно руководствоваться 4 основными правилами безопасного онлайн-шопинга:

Не переводите коммуникацию в посторонние мессенджеры. В основном злоумышленники пытаются перенести общение из личного кабинета платформы в посторонние мессенджеры: Telegram, Viber, WhatsApp. Однако только в защищенных чатах самих площадок, типа OLX, предусмотрены все возможности для удобной и безопасной коммуникации. Не переходите по подозрительным ссылкам и проверяйте их. Одно из "золотых" правил безопасного онлайн-шопинга - это игнорирование посторонних ссылок. Не соглашайтесь на предварительную оплату. Любые просьбы о предварительных платежах (затраты на доставку, резерв товара и т.п.) могут скрывать попытку мошенничества. Не делитесь личной информацией, паролями и кодами SMS. Любая конфиденциальная информация, например данные банковской карты, трехзначный код на ее обороте или пароли из SMS — это данные, которые ни в коем случае не следует сообщать другим. Если их спрашивает у вас по телефону якобы работник службы безопасности банка — это точно аферист, поскольку даже у банковских сотрудников нет полномочий запрашивать такую информацию.

Отметим, после полномасштабного вторжения количество обращений граждан в Киберполицию с заявлениями по так называемому телефонному мошенничеству не уменьшилось. Злоумышленники придумывают новые схемы в соответствии с ситуацией в стране и потребностями граждан.