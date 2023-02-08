Українці стали рідше стикатися з шахрайством під час онлайн-шопінгу

За даними дослідження CBR, частка тих, хто стикався з аферистами в Інтернеті, зменшилась із 27% до 20%. Найпопулярнішим видом шахрайства стала невідправка оплаченого товару. При цьому, такі випадки спіткали меншу кількість покупців, ніж раніше.

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Про це йдеться в аналітиці OLX.

Зазначається, що за минулий рік 65% людей, які звернулися до Служби підтримки OLX зі скаргою на фішинг, не втратили гроші завдяки постійному інформуванню та навчанню на платформі, власній уважності, знанню правил та своєчасному зверненню до фахівців. У 2021 році цей показник був дещо нижчим — 61%.

Крім того, в OLX зафіксували менше звернень про прохання передоплати: 4 874 тисячі заявок проти 6 000 у 2021 році. Кількість зафіксованих випадків зі спробою обдурити продавця (тобто користувач надіслав товар, однак кошти не отримав) теж зменшилась: 162 випадки проти 200 у 2021 році.

Про зростання освіченості у сфері кібербезпеки свідчить і зменшення звернень про спробу шахрайства за межами платформи — кількість таких випадків знизилась більш ніж удвічі відповідно до 2021 року.

Правила безпечних покупок в Інтернеті

Для того, щоб безпечно купувати онлайн, важливо насамперед бути пильним, оскільки здебільшого жертвами інтернет-шахраїв стають люди, які ведуться на соціальну інженерію та потрапляють у психологічні пастки зловмисників. Відтак, важливо керуватися 4 основними правилами безпечного онлайн-шопінгу:

Не переводьте комунікацію в сторонні месенджери. Переважно зловмисники намагаються перенести спілкування з особистого кабінету платформи в сторонні месенджери: Telegram, Viber, WhatsApp. Проте лише в захищених чатах самих майданчиків, на кшталт OLX, передбачені всі можливості для зручної та безпечної комунікації. Не переходьте за підозрілими посиланнями та перевіряйте їх. Одне з “золотих” правил безпечного онлайн-шопінгу — це ігнорування сторонніх посилань. Не погоджуйтеся на попередню оплату. Будь-які прохання про попередні платежі (витрати на доставку, резерв товару тощо) можуть приховувати в собі спробу шахрайства. Не діліться особистою інформацією, паролями та кодами з SMS. Будь-яка конфіденційна інформація, як-от дані банківської картки, тризначний код на її звороті чи паролі з SMS — це дані, які ні в якому разі не слід повідомляти іншим. Якщо їх запитує у вас телефоном нібито працівник служби безпеки банку — це точно аферист, оскільки навіть банківські співробітники не мають повноважень запитувати таку інформацію.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення кількість звернень громадян до Кіберполіції з заявами щодо так званого телефонного шахрайства не зменшилася. Зловмисники вигадують нові схеми відповідно до ситуації в країні та потреб громадян.