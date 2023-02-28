В ІнАУ б'ють на сполох через нову систему блокування сайтів в Україні: в чому загроза

Інтернет Асоціація України закликає терміново скасувати розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій №67/850 від 30 січня, яким передбачено впровадження системи фільтрації фішингових доменів.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Як ідеться у зверненні ІнАУ, ця система насправді є централізованим механізмом автоматичного блокування інтернет-ресурсів і може бути з легкістю використана для блокування доступу до будь-якого сайту.

"Фактично створюється централізований механізм для автоматичного блокування довільного переліку інтернет-ресурсів всіма українськими провайдерами. Важко переоцінити негативні наслідки для України в разі отримання ворогом доступу до цього механізму", - підкреслюється у ньому.

На думку профільної асоціації, під приводом протидії фішинговим сайтам закладається потужна загроза, "троянський кінь". Там нагадують, що вже 2 березня спливе термін виконання розпорядження операторами електронних комунікацій.

"Зважаючи на зазначене, закликаємо терміново скасувати розпорядження або принаймні призупинити його виконання до фахової оцінки можливих загроз, яка має здійснитися за участі професійних представників сфери електронних комунікацій, а також опрацювання альтернативних шляхів протидії фішингу з прийнятним рівнем ризику. Такі механізми існують в цивілізованих країнах", - сказано у зверненні.

Адресоване воно президенту Володимиру Зеленському, секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову, голові Служби безпеки України Василю Малюку, начальнику Генерального штабу Збройних сил України Сергію Шапталі та начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилу Буданову.

Сама ж ІнАУ наразі об’єднує понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами електронних комунікацій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com