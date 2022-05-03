В Одесской области начали снимать спутниковые тарелки с домов жителей для борьбы с российскими телеканалами

В Одесской области руководители некоторых районов начали снимать спутниковые тарелки с домов жителей под видом борьбы с российскими телеканалами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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"Относительно отключения российских спутниковых каналов в области. Показательно снять тарелки с нескольких домов и доложить о выполненной работе, как это делают некоторые руководители - это не решение проблемы. Отключение каналов - постепенный и объемный процесс", — сказал он.

По словам Марченко, в настоящее время украинские власти при помощи западных партнеров предпринимают шаги по отключению спутников, которые арендуют российские телекомпании, а также создают альтернативу этим каналам, расширяя покрытие цифрового телевидения в регионе.

Напомним, в конце марта министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что 30 европейских стран решили отключить у себя российские телеканалы.