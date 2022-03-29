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Российские ТВ-каналы отключили 30 европейских стран — глава Минкульта Ткаченко
На сегодняшний день уже тридцать стран Европы полностью или частично выключили из своего эфира российские пропагандистские каналы.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Как отметил глава Минкульта, "это большая победа для нас и для всего цивилизованного мира".
"Российская пропаганда должна как можно быстрее исчезнуть из телевизоров, радио и других сетей потребления информации", – заявил Ткаченко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он отметил, что Минкульт обратился в Европейский Союз с просьбой отключить от спутниковой платформы Eutelsat российские каналы, а вместо них запустить украинское вещание.
"Во время общения с профильными коллегами-министрами ЕС я призываю бойкотировать каналы Российской Федерации на всех мировых платформах. Рупоры Кремля должны умолкать в мире", – подчеркнул Ткаченко.
По словам министра, количество стран, где транслируются программы на украинском языке, увеличивается.
"Мы в Министерстве культуры и информполитики совместно с Нацсоветом по телевидению и радиовещанию продолжаем добиваться увеличения украинского присутствия в медийном пространстве", – написал Ткаченко.
Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с представителями креативной индустрии, журналистами, режиссерами и пиарщиками создали информационный полк War Against War.
Ранее украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины.
Для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины запущен сайт "Русский корабль".
Кроме этого, был создан документ, содержащий главные фейки и ответы-опровержения, по которому можно общаться с россиянами в противодействии пропаганде РФ.
Источник фото: ua.depositphotos.com