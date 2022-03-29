Російські ТВ-канали відключили 30 європейських країн — голова Мінкульту Ткаченка

Сьогодні вже тридцять країн Європи повністю або частково виключили зі свого ефіру російські пропагандистські канали.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Як зазначив голова Мінкульту, "це велика перемога для нас та для всього цивілізованого світу".

"Російська пропаганда повинна якнайшвидше зникнути з телевізорів, радіо та інших мереж споживання інформації", — заявив Ткаченко.

Він зазначив, що Мінкульт звернувся до Європейського Союзу з проханням відключити від супутникової платформи Eutelsat російські канали, а замість них запустити українське мовлення.

"Під час спілкування з профільними колегами-міністрами ЄС я закликаю бойкотувати канали Російської Федерації на всіх світових платформах. Рупори Кремля повинні замовкати у світі", — підкреслив Ткаченко.

За словами міністра, кількість країн, де транслюються програми українською мовою, збільшується.

"Ми у Міністерстві культури та інформполітики спільно з Нацрадою з телебачення та радіомовлення продовжуємо добиватися збільшення української присутності у медійному просторі", — написав Ткаченко.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з представниками креативної індустрії, журналістами, режисерами та піарниками створили інформаційний полк War Against War.

Раніше українці створили архів на Goggle Drive, куди збирають фотодокази втрат, злочинів російських окупантів та полонених за часи військового вторгнення Росії на територію України.

Для інформування громадян Росії про військові події та кількість загиблих на території України запущено сайт "Російський корабель".

Крім цього, був створений документ, що містить головні фейки та відповіді-спростування, за яким можна спілкуватися з росіянами у протидії пропаганді РФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com