На Одещині почали знімати супутникові тарілки з будинків для боротьби з російськими телеканалами.

На Одещині керівники деяких районів почали знімати супутникові тарілки з будинків мешканців під виглядом боротьби з російськими телеканалами. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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"Щодо відключення російських супутникових каналів в області. Показово зняти тарілки з кількох будинків та доповісти про виконану роботу, як це роблять деякі керівники - це не вирішення проблеми. Відключення каналів - поступовий та об'ємний процес", - сказав він.

За словами Марченка, зараз українська влада за допомогою західних партнерів робить кроки з відключення супутників, які орендують російські телекомпанії, а також створюють альтернативу цим каналам, розширюючи покриття цифрового телебачення в регіоні.

Нагадаємо, наприкінці березня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що 30 європейських країн вирішили відключити у себе російські телеканали.