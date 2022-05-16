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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

В Приват24 произошел сбой

В Приват24 произошел сбой

16 мая некоторые пользователи онлайн-банкинга Приват24 заметили, что он работает со сбоями. 

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В пресс-службе ПриватБанка Delo.ua подтвердили, что в работе онлайн-банкинга произошли сбои. В банке намерены решить вопрос до 16:00.

"Сейчас наблюдаются временные проблемы у части клиентов с входом в приложение Приват24. Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа починим. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении пресс-службы.