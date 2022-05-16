У Приват24 стався збій

16 травня деякі користувачі онлайн-банкінгу Приват24 помітили, що він працює зі збоями.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У прес-службі ПриватБанку Delo.ua підтвердили, що у роботі онлайн-банкінгу сталися збої. У банку мають намір вирішити питання до 16:00 – 17:00.

"Зараз спостерігаються тимчасові проблеми у частини клієнтів із входом у додаток Приват24. Фахівці працюють над усуненням збою, протягом години полагодимо. Дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Відомо, що користувачі не могли авторизуватися в онлайн-банкінгу.

Клієнти не могли авторизуватися в Приват24, або додаток не відкривався зовсім

Попередній збій у роботі додатку ПриватБанку стався 12 травня. Тоді також клієнти стикалися з труднощами при авторизації у додатку та веб версії електронного банку.