В соцсети Х произошел международный сбой

В популярной соцсети Х 18 сентября произошел глобальный сбой, который почувствовали пользователи нескольких стран. Отмечается, что перебоями в работе данный сбой не связан.

Об этом сообщает Netblocks, компания отслеживающая кибербезопасность и связь по всему миру.

"X (ранее известный как Twitter) испытывал международные сбои для многих пользователей; инцидент, не связанный со сбоями в Интернете на уровне страны или фильтрацией #TwitterDown", - говорится в сообщении.

ℹ️ Note: X (previously known as Twitter) has been experiencing international outages for many users; incident not related to country-level internet disruptions or filtering #TwitterDown pic.twitter.com/g9cW64BEQk — NetBlocks (@netblocks) September 18, 2023

Как сообщает Downdetector, на специальной диаграмме видны отчеты о работе соцсети и проблемах за последние 24 часа.

Отмечается, что Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени.

Напомним, масштабные увольнения в Twitter привели к такому малому количеству инженеров в компании, что только один человек работал над большим проектом с привлечением API платформы. И именно из-за этого сотрудника 7 марта произошел несколькочасовой сбой в соцсети.

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