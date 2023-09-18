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- IT и Телеком
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В соцсети Х произошел международный сбой
В популярной соцсети Х 18 сентября произошел глобальный сбой, который почувствовали пользователи нескольких стран. Отмечается, что перебоями в работе данный сбой не связан.
Об этом сообщает Netblocks, компания отслеживающая кибербезопасность и связь по всему миру.
"X (ранее известный как Twitter) испытывал международные сбои для многих пользователей; инцидент, не связанный со сбоями в Интернете на уровне страны или фильтрацией #TwitterDown", - говорится в сообщении.
Как сообщает Downdetector, на специальной диаграмме видны отчеты о работе соцсети и проблемах за последние 24 часа.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени.
Напомним, масштабные увольнения в Twitter привели к такому малому количеству инженеров в компании, что только один человек работал над большим проектом с привлечением API платформы. И именно из-за этого сотрудника 7 марта произошел несколькочасовой сбой в соцсети.
Источник фото: ua.depositphotos.com