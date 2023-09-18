АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

В соцсети Х произошел международный сбой

В соцсети Х произошел международный сбой
У Х (Twitter) произошел сбой. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

В популярной соцсети Х 18 сентября произошел глобальный сбой, который почувствовали пользователи нескольких стран. Отмечается, что перебоями в работе данный сбой не связан.

Об этом сообщает Netblocks, компания отслеживающая кибербезопасность и связь по всему миру.

"X (ранее известный как Twitter) испытывал международные сбои для многих пользователей; инцидент, не связанный со сбоями в Интернете на уровне страны или фильтрацией #TwitterDown", - говорится в сообщении.

Как сообщает Downdetector, на специальной диаграмме видны отчеты о работе соцсети и проблемах за последние 24 часа.

Отмечается, что Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени.

Фото 2 — В соцсети Х произошел международный сбой

Напомним, масштабные увольнения в Twitter привели к такому малому количеству инженеров в компании, что только один человек работал над большим проектом с привлечением API платформы. И именно из-за этого сотрудника 7 марта произошел несколькочасовой сбой в соцсети.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко