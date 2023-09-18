АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

У соцмережі Х стався міжнародний збій

У соцмережі Х стався міжнародний збій
У Х (Twitter) стався збій. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

У популярній соцмережі Х 18 вересня стався глобальний збій, якій відчули користувачі кількох країн. Зазначається, що перебоями в роботі даний збій не пов'язаний.

Про це повідомляє Netblocks, компанія яка відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі.

"X (раніше відомий як Twitter) зазнавав міжнародних збоїв для багатьох користувачів; інцидент, не пов'язаний із збоями в Інтернеті на рівні країни або фільтрацією #TwitterDown", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Downdetector, на спеціальній діаграмі видно звіти про роботу соцмережі та проблеми за останні 24 години. 

Фото 2 — У соцмережі Х стався міжнародний збій

Зазначається, що Downdetector повідомляє про інцидент лише тоді, коли кількість повідомлень про проблеми значно перевищує типовий обсяг для цього часу доби. 

Нагадаємо, масштабні звільнення в Twitter призвели до такої малої кількості інженерів у компанії, що лише одна людина працювала над великим проєктом із залученням API платформи. І саме через цього співробітника 7 березня стався кількагодинний збій у соцмережі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко