У соцмережі Х стався міжнародний збій

У популярній соцмережі Х 18 вересня стався глобальний збій, якій відчули користувачі кількох країн. Зазначається, що перебоями в роботі даний збій не пов'язаний.

Про це повідомляє Netblocks, компанія яка відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі.

"X (раніше відомий як Twitter) зазнавав міжнародних збоїв для багатьох користувачів; інцидент, не пов'язаний із збоями в Інтернеті на рівні країни або фільтрацією #TwitterDown", - йдеться в повідомленні.

ℹ️ Note: X (previously known as Twitter) has been experiencing international outages for many users; incident not related to country-level internet disruptions or filtering #TwitterDown pic.twitter.com/g9cW64BEQk — NetBlocks (@netblocks) September 18, 2023

Як повідомляє Downdetector, на спеціальній діаграмі видно звіти про роботу соцмережі та проблеми за останні 24 години.

Зазначається, що Downdetector повідомляє про інцидент лише тоді, коли кількість повідомлень про проблеми значно перевищує типовий обсяг для цього часу доби.

Нагадаємо, масштабні звільнення в Twitter призвели до такої малої кількості інженерів у компанії, що лише одна людина працювала над великим проєктом із залученням API платформи. І саме через цього співробітника 7 березня стався кількагодинний збій у соцмережі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com