- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
У соцмережі Х стався міжнародний збій
У популярній соцмережі Х 18 вересня стався глобальний збій, якій відчули користувачі кількох країн. Зазначається, що перебоями в роботі даний збій не пов'язаний.
Про це повідомляє Netblocks, компанія яка відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі.
"X (раніше відомий як Twitter) зазнавав міжнародних збоїв для багатьох користувачів; інцидент, не пов'язаний із збоями в Інтернеті на рівні країни або фільтрацією #TwitterDown", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Downdetector, на спеціальній діаграмі видно звіти про роботу соцмережі та проблеми за останні 24 години.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що Downdetector повідомляє про інцидент лише тоді, коли кількість повідомлень про проблеми значно перевищує типовий обсяг для цього часу доби.
Нагадаємо, масштабні звільнення в Twitter призвели до такої малої кількості інженерів у компанії, що лише одна людина працювала над великим проєктом із залученням API платформи. І саме через цього співробітника 7 березня стався кількагодинний збій у соцмережі.
Джерело фото: ua.depositphotos.com