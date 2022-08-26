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- IT и Телеком
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В Twitter появятся подкасты
Социальная сеть Twitter добавила в меню новую вкладку Spaces. В ней будут аудиокимнаты, разделенные по тематикам, а также подкасты. Об этом соцсеть сообщила в своем блоге.
Вкладка доступна на операционных системах iOS и Android, но только для англоязычной аудитории. Twitter заявляет, что добавил в раздел "самые популярные подкасты в мире".
При этом неизвестно, могут ли сами пользователи загружать свои записи на платформу.
После прослушивания подкаста можно поставить лайк или дизлайк. Это поможет соцсети понять, какой контент интересен пользователю.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Интеграция подкастов в Spaces, где ведутся аудио-разговоры в Twitter, является еще одним способом, которым мы продолжаем инвестировать в создателей аудио. Чтобы сделать это простым и интуитивно понятным способом, мы позволили пользователям воспроизводить запись, нажав только Listen", - отмечают разработчики.
Напомним, корпорация Apple была первым технологическим гигантом, вышедшим на рынок, запустив подкасты в 2005 году. Spotify начал активно развивать подкастинг в 2019 году.
Недавно видеохостинг YouTube запустил в США отдельную страницу для подкастов. Если она наберет популярность среди американской аудитории, страница может стать доступной и в других странах.