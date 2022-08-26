В Twitter появятся подкасты

Социальная сеть Twitter добавила в меню новую вкладку Spaces. В ней будут аудиокимнаты, разделенные по тематикам, а также подкасты. Об этом соцсеть сообщила в своем блоге.

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Вкладка доступна на операционных системах iOS и Android, но только для англоязычной аудитории. Twitter заявляет, что добавил в раздел "самые популярные подкасты в мире".

При этом неизвестно, могут ли сами пользователи загружать свои записи на платформу.

После прослушивания подкаста можно поставить лайк или дизлайк. Это поможет соцсети понять, какой контент интересен пользователю.

"Интеграция подкастов в Spaces, где ведутся аудио-разговоры в Twitter, является еще одним способом, которым мы продолжаем инвестировать в создателей аудио. Чтобы сделать это простым и интуитивно понятным способом, мы позволили пользователям воспроизводить запись, нажав только Listen", - отмечают разработчики.

Напомним, корпорация Apple была первым технологическим гигантом, вышедшим на рынок, запустив подкасты в 2005 году. Spotify начал активно развивать подкастинг в 2019 году.

Недавно видеохостинг YouTube запустил в США отдельную страницу для подкастов. Если она наберет популярность среди американской аудитории, страница может стать доступной и в других странах.