У Twitter з’являться подкасти

Соціальна мережа Twitter додала у меню нову вкладку Spaces. У ній будуть аудіокімнати, розділені за тематиками, а також подкасти. Про це соцмережа повідомила в своєму блозі.

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Вкладка доступна на операційних системах iOS та Android, але наразі тільки для англомовної аудиторії. Twitter заявляє, що додав у розділ "найпопулярніші подкасти у світі".

При цьому невідомо, чи можуть самі користувачі завантажувати на платформу свої записи.

Після прослуховування подкасту можна поставити лайк або дизлайк. Це допоможе соцмережі зрозуміти, який контент цікавий користувачеві.

"Інтеграція подкастів у Spaces, де ведуться аудіорозмови в Twitter, є ще одним способом, яким ми продовжуємо інвестувати в творців аудіо. Щоб зробити це простим та інтуїтивно зрозумілим способом, ми дозволили користувача відтворювати запис, натиснувши тільки Listen", — зазначають розробники.

Нагадаємо, корпорація Apple була першим технологічним гігантом, який вийшов на ринок, запустивши подкасти в 2005 році. Spotify почав активно розвивати подкастинг у 2019 році.

Нещодавно відеохостинг YouTube запустив в США окрему сторінку для подкастів. Якщо вона набере популярності серед американської аудиторії, то сторінка може стати доступною і в інших країнах.