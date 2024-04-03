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IT и Телеком
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В Украине запускают аналитическую систему дашбордов Clarity Hromada: что она будет отслеживать

В Украине запускают аналитическую систему дашбордов Clarity Hromada: что она будет отслеживать
В Украине запускается аналитическая система дашбордов Clarity Hromada. Иллюстрация: Минцифра

3 апреля инициатива по развитию открытых данных в Украине Clarity Project объявила о запуске Clarity Hromada – системы дашбордов с аналитическими данными для общин.

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Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.  

Эта платформа поможет отслеживать ключевые показатели общин, такие как бюджетные расходы, экономическая активность, демография и восстановление.

Пользователи платформы могут фильтровать данные по показателям и рейтингу, а также сравнивать сообщества между собой.

Фото 2 — В Украине запускают аналитическую систему дашбордов Clarity Hromada: что она будет отслеживать
Скриншот с сервиса

Сообщается, что информация на платформе Clarity Hromada постоянно обновляется с Единого государственного портала открытых данных, так что показатели остаются всегда актуальными.

Отмечено, что платформой Clarity Hromada могут использовать:

  • граждане, активисты и представители медиа, занимающиеся контролем за распределением государственных средств и выявлением коррупции;
  • потенциальные инвесторы, изучающие рыночную среду и конкурентов перед запуском новых проектов;
  • представители местного бизнеса, которые ищут возможности для партнерства и проверяют потенциальных контрагентов;
  • органы локального управления, использующие платформу для принятия стратегических решений.

Напомним, в конце марта Министерство финансов разработало и опубликовало аналитический инструмент ("дашборд") по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко