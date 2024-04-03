В Украине запускают аналитическую систему дашбордов Clarity Hromada: что она будет отслеживать

3 апреля инициатива по развитию открытых данных в Украине Clarity Project объявила о запуске Clarity Hromada – системы дашбордов с аналитическими данными для общин.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Эта платформа поможет отслеживать ключевые показатели общин, такие как бюджетные расходы, экономическая активность, демография и восстановление.

Пользователи платформы могут фильтровать данные по показателям и рейтингу, а также сравнивать сообщества между собой.

Скриншот с сервиса

Сообщается, что информация на платформе Clarity Hromada постоянно обновляется с Единого государственного портала открытых данных, так что показатели остаются всегда актуальными.

Отмечено, что платформой Clarity Hromada могут использовать:

граждане, активисты и представители медиа, занимающиеся контролем за распределением государственных средств и выявлением коррупции;

потенциальные инвесторы, изучающие рыночную среду и конкурентов перед запуском новых проектов;

представители местного бизнеса, которые ищут возможности для партнерства и проверяют потенциальных контрагентов;

органы локального управления, использующие платформу для принятия стратегических решений.

Напомним, в конце марта Министерство финансов разработало и опубликовало аналитический инструмент ("дашборд") по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года.