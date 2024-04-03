- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
В Украине запускают аналитическую систему дашбордов Clarity Hromada: что она будет отслеживать
3 апреля инициатива по развитию открытых данных в Украине Clarity Project объявила о запуске Clarity Hromada – системы дашбордов с аналитическими данными для общин.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Эта платформа поможет отслеживать ключевые показатели общин, такие как бюджетные расходы, экономическая активность, демография и восстановление.
Пользователи платформы могут фильтровать данные по показателям и рейтингу, а также сравнивать сообщества между собой.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сообщается, что информация на платформе Clarity Hromada постоянно обновляется с Единого государственного портала открытых данных, так что показатели остаются всегда актуальными.
Отмечено, что платформой Clarity Hromada могут использовать:
- граждане, активисты и представители медиа, занимающиеся контролем за распределением государственных средств и выявлением коррупции;
- потенциальные инвесторы, изучающие рыночную среду и конкурентов перед запуском новых проектов;
- представители местного бизнеса, которые ищут возможности для партнерства и проверяют потенциальных контрагентов;
- органы локального управления, использующие платформу для принятия стратегических решений.
Напомним, в конце марта Министерство финансов разработало и опубликовало аналитический инструмент ("дашборд") по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года.