В Україні запускають аналітичну систему дашбордів Clarity Hromada: що вона відстежуватиме

3 квітня ініціатива з розвитку відкритих даних в Україні Clarity Project оголосила про запуск Clarity Hromada - системи дашбордів з аналітичними даними для громад.

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Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Ця платформа допомагатиме відстежувати ключові показники громад, такі як бюджетні витрати, економічну активність, демографію та відбудову.

Користувачі платформи можуть фільтрувати дані за показниками і рейтингом, а також - порівнювати громади між собою.

Скріншот із сервіса

Повідомляється, що інформація на платформі Clarity Hromada постійно оновлюється з Єдиного державного порталу відкритих даних, тож показники залишаються завжди актуальними.

Зазначано, що платформою Clarity Hromada можуть користуватися:

громадяни, активісти та представники медіа, які займаються контролем за розподілом державних коштів та виявленням корупції;

потенційні інвестори, що вивчають ринкове середовище та конкурентів перед запуском нових проектів;

представники місцевого бізнесу, які шукають можливості для партнерства та перевіряють потенційних контрагентів;

органи локального управління, які використовують платформу для прийняття стратегічних рішень.

Нагадаємо, в кінці березня Міністерство фінансів розробило і опублікувало аналітичний інструмент ("дашборд") щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.