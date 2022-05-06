В Херсонской области ухудшилась связь

В Херсонской области из-за разрыва оптоволоконного кабеля снизилось качество покрытия мобильной связи и интернета. Об этом сообщает Госспецсвязи.

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Операторы и провайдеры сегодня фиксируют снижение качества связи и покрытие интернетом в Херсонской области из-за разрыва волоконно-оптического канала передачи данных. Специалисты уже работают над возобновлением связи.

Также сообщается, что 6 мая аварийно-ремонтные бригады "Укртелекома" устранили повреждения на сетях и вернули услуги абонентам ряда населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Харьковской областях.

Напомним, ранее британская IT-компания NetBlocks сообщала, что оккупанты полностью отключили интернет в Херсонской области. Когда соединение восстановили, трафик шел уже через РФ. Соединение в сети было маршрутизировано через российскую инфраструктуру.

Однако 4 мая маршрутизацию изменили и доступ к интернету в области удалось восстановить.