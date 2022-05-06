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- ІТ та Телеком
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У Херсонській області погіршився зв'язок
У Херсонській області через розрив оптоволоконного кабелю знизилась якість покриття мобільного зв'язку та інтернету. Про це повідомляє Держспецзв'язок.
Оператори та провайдери сьогодні фіксують зниження якості зв'язку та покриття інтернетом у Херсонській області через розрив волоконно-оптичного каналу передачі даних. Фахівці вже працюють над поновленням зв'язку.
Також повідомляється, що 6 травня аварійно-ремонтні бригади "Укртелекому" усунули пошкодження на мережах та повернули послуги абонентам низки населених пунктів у Київській, Чернігівській, Харківській областях.
Нагадаємо, раніше британська IT-компанія NetBlocks повідомляла, що окупанти повністю відключили інтернет у Херсонській області. Коли з'єднання було відновлено, трафік йшов уже через РФ. З'єднання в мережі маршрутизувалося через російську інфраструктуру.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Проте 4 травня маршрутизацію змінили і доступ до інтернету в області вдалося відновити.