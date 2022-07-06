Выезд ІТ-специалистов за границу – чем закончится эксперимент для экономики страны?

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Мужчинам призывного возраста, работающим в IT-индустрии, могут разрешить уезжать за границу во время действия военного положения. Такой механизм правительство обещало разработать в прошлом месяце. А сейчас в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №7484, который может позволить ІТ специалистам уезжать. Что это – наивность, преференции, готова ли Украина попрощаться с частью ІТ-специалистов?

До начала полномасштабного вторжения России в Украину, ІТ сектор составлял весомую статью доходов государственного бюджета. В 2021 году ІТ-индустрия принесла в экономику Украины почти 7 млрд. валютной выручки и уплатила налогов на сумму 23,5 млрд. гривен. По состоянию на январь 2021 года доля ІТ составила 37% от общего объема экспорта услуг Украиной, и несмотря на их долю, доля ІТ выросла на 27% и сейчас составляет 46% общего объема экспорта услуг. При этом весь экспорт услуг, по данным OpenDataBot, остался на уровне прошлого года.

Сегодня экономика страны критически нуждается в стабильном поступлении денег, поэтому ІТ сфера стала надежным столбом госбюджета, а многие ІТ компании заранее уплатили налоги в бюджет страны. В то время как ключевые источники экспортных поступлений – металлургия и сельское хозяйство – страдают от войны из-за остановки предприятий или кражи зерна оккупантами, Украине как никогда нужны бизнесы, продолжающие работать.

ІТ-индустрия – это создание рабочих мест вне ІТ сферы, внутренний спрос на товары и услуги, волонтерская помощь армии, больницам, спасателям – всем тем, кто борется за нашу свободу на передовой, спасает наших защитников и помогает в тылу. Это поступление валюты в Украину для поддержки экономики и боеспособности страны. ІТ-бизнесы продолжают переводить немалые средства благотворительным фондам и организациям, помогают закупать дроны для армии и другое оборудование. Но кажется, что украинские власти готовы перечеркнуть это все.

Развитие ІТ-индустрии в условиях войны

По последним данным IT Ассоциации Украины, в отрасли работают 285 тысяч украинцев. Только с начала войны крупные ИТ-компании уплатили более 187 млн. гривен налогов заранее, выделили 352 млн. гривен на гуманитарные цели и 175 млн. гривен на ВСУ.

По сути ІТ-компании более гибки и могут обеспечить своих сотрудников возможностью работать из любой точки страны, где есть доступ в Интернет. В то время как заводы и крупные предприятия вынуждены останавливать производство из-за сложностей с перевозкой оборудования в более безопасные регионы. Все эти факторы позволили увеличить валютную выручку от экспорта ІТ услуг до 2 млрд дол. в первом квартале 2022 года по сравнению с 1,44 млрд дол. в первом квартале 2021. Позволив всем желающим уехать в сравнительно безопасные регионы страны, ІТ компании обеспечили себе непрерывность рабочего процесса. И они продолжают привлекать новых клиентов и каждый день доказывать, что готовы давать результат, которого от них ожидают.

Одна из главных задач для государства сегодня – создать максимально комфортные условия для продолжения развития бизнеса и не потерять специалистов. Новый законопроект, имеющий целью позволить ІТ-специалистам выезжать за границу, рискует потерять часть украинцев, активно приобщавшихся к развитию страны, а после того, как уедут, будут платить налоги в казну другой страны. Основная задача, которая сейчас стоит перед ІТ-бизнесом – это максимально обезопасить специалистов из сферы в Украине. И их усилия и аргументы ясны. Однако айтовцы, которые выедут из Украины, довольно быстро могут превратиться в айтовцев, которые найдут прямые контракты с западными заказчиками. А значит, стратегически выезд айтовцев не такая уж и хорошая идея.

Небезосновательные риски

Несмотря на то, что разрешение на выезд айтовцам может помочь не потерять нынешних бизнес-партнеров или клиентов и даже наладить новые связи, риски для страны существуют. В первую очередь, общество обеспокоено тем, что процедура выдачи выборочных разрешений на выезд за пределы страны — широкое поле для коррупции. Существует риск, что пытаясь избежать мобилизации, воссоединиться с женой за границей или ради переезда в более безопасное место люди будут пытаться "переквалифицироваться" на ІТ-специалистов. Где гарантии, что не появится масса так называемых школ, которые будут готовиться айтовцев за несколько недель и будут выдавать им справки о необходимости выехать в "головной офис" где-нибудь в Польше, Литве или Германии?

Кроме того, до сих пор не понятно, как именно будет происходить контроль правонарушений и привлечение к ответственности в случае невозвращения лица по истечении определенного срока. Будет ли алгоритм действий в таких случаях и кто несет ответственность — специалист или его работодатель? Сложно представить, что для поиска таких законопреступников будут подключать Интерпол. То есть можно ли считать, что двери для работников ІТ-индустрии открыты?

Мнение общества

Учитывая выборочные преференции для определенных профессий и пробелы, разрешающие развитие коррупционных схем, общество неоднозначно восприняло инициативу. Почему именно айтовцы получили возможность пересечения границы во время войны? Неужели представители других профессий менее важны или не имеют иностранных партнеров? Не исключено, что такое решение может расколоть украинское общество и вызвать значительное недовольство.

С другой стороны, трудно отрицать значимость ІТ-сектора для развития экономики и финансирования оборонного сектора во время войны. У нас есть больше вопросов, чем ответов. Остается надеяться на разумное решение власти, которое учтет все риски и на совесть украинских айтовцев.

Фото: ua.depositphotos.com