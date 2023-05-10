За создание фейковых новостей с помощью ChatGPT – в Китае арестовали мужчину

Полиция китайской провинции Ганьсу арестовала мужчину, который создавал фейковые новости с помощью чат-бота ChatGPT. Ложную информацию злоумышленник распространял в китайских социальных сетях - сообщил телеканал CGTN.

Человек по фамилии Хонг использовал ChatGPT для создания новостей о смертельной железнодорожной катастрофе с элементами, которые собрал из разных популярных новостей.

Сфабрикованная история, согласно которой 25 апреля в провинции Ганьсу поезд наехал на дорожных рабочих, в результате чего погибли девять человек, привлекла внимание местных офицеров кибербезопасности.

Фейковая новость набрала более 15 тысяч кликов.

Полиция отследила все аккаунты и поняла, что новости размещены с серверов маркетинговой компании, зарегистрированной в городе Шэньчжэнь, на юге Китая. Сотрудник этой компании Хонг, который использовал технологию искусственного интеллекта для создания ложной информации, которая широко распространялась и пересматривалась, был арестован и обвинен в подстрекательстве и провоцировании неприятностей.

Это первый подобный случай с тех пор, как в январе вступили в силу правила страны по применению технологии deepfake – методики синтеза изображения человека, основанного на искусственном интеллекте.

Правила направленные на ускорение развития индустрии искусственного интеллекта и предотвращение злоупотребления технологией.

Когда ChatGPT от OpenAI стал популярен, а китайский гигант онлайн-поиска Baidu и другие технологические компании впоследствии обнародовали конкурирующие продукты, это привлекло внимание китайских регуляторов киберпространства.

Администрация киберпространства Китая (CAC) 11 апреля опубликовала проект правил по управлению генеративными услугами искусственного интеллекта, который, как ожидается, вступит в силу в этом году.

В Китае потребуют от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет разрешено работать, поскольку в Управлении киберпространства Китая возникают определенные сомнения в ботах, представленных крупнейшими технологическими компаниями страны.

Поставщики услуг должны гарантировать, что содержимое точное и уважает интеллектуальную собственность, а также не дискриминирует и не угрожает безопасности. Операторы искусственного интеллекта также должны четко маркировать созданный искусственным интеллектом контент.